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AOC 发布爱攻 AG323QCX2 曲面显示器：155Hz 刷新率，支持 HDR10

2021/1/20 7:08:04 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月20日消息 AOC 昨日发布了一款爱攻（AGON）系列电竞显示器，型号为 AG323QCX2。该产品是此前 AG323FCXE 的升级版，分辨率提升至 2K，刷新率为 155Hz，降低了 10Hz。这款显示器采用 VA 面板曲面屏设计，曲率 1500R，外观继承爱攻系列的一贯样式，同时左右两侧均有可伸缩耳机架。

为了满足电竞需求，AOC 这款显示器响应时间低至 1ms，支持 FreeSync 以及 Adaptive-Sync 同步技术，能够消除画面撕裂。该显示器降低了信号输入延迟，搭载 MBR 低运动模糊技术，能为电竞游戏带来更好的表现。同时显示器内置帧率计数器，便于显示实时刷新率。此外，显示器背面还支持 RGB 灯效。

IT之家获悉，该产品支持 HDR10 标准，最大亮度 400cd/m2，色域覆盖 91% DCI-P3，色彩精准度ΔE<2，同时静态对比度 3000:1，能满足电竞以及影音娱乐需求。

此外，AG323QCX2 显示器具备双 DP 1.4 接口、双 HDMI 2.0 接口，还具备 USB 3.2 Gen1×4、音频以及麦克风接口，方便连接游戏鼠标以及耳机等外设。此外显示器自带 5W×2 音箱，支持 DTS 音效。

目前官方尚未公布产品的价格以及发售日期，旧款 1080p 显示器售价为 1899 元。

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关键词：显示器AOC

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