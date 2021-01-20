Netflix 全球订阅用户突破 2 亿人，Q4 净利润 5.4 亿美元同比下降 8%

北京时间 1 月 20 日消息，流媒体视频公司 Netflix(NASDAQ:NFLX)今天发布了截至 12 月 31 日的 2020 财年第四季度及全年财报。财报显示，Netflix 第四季度营收为 66.44 亿美元，较上年同期的 54.67 亿美元增长 21.5%；净利润为 5.42 亿美元，较上年同期的 5.87 亿美元下降 7.7%。

Netflix 第四季度全球净增付费订户远超预期，营收超出预期，推动股价在盘后交易中大涨 11%。

股价表现：

Netflix 股价盘后大涨 11.21%

Netflix 周二在纳斯达克交易所的开盘价为 501 美元。截至周二收盘，Netflix 股价上涨 3.79 美元，报收于 501.77 美元，涨幅为 0.76%。截至美国东部时间周二 16:36 分 (北京时间周三 5:36 分)，Netflix 股价在盘后交易中上涨 56.23 美元至 558 美元，涨幅为 11.21%。过去 52 周，Netflix 股价最高为 575.37 美元，最低为 290.25 美元。

第四季度业绩要点：

——全球流媒体服务付费订户为 2.0366 亿人，突破 2 亿大关，较上年同期的 1.6709 亿人增长 21.9%；净增 851 万人，低于上年同期的净增 876 万人；

其中，美国和加拿大 (UCAN)地区的流媒体付费订户为 7394 万人，净增 86 万人，高于上年同期的净增 55 万人；欧洲、中东以及非洲 (EMEA)地区流媒体付费订户为 6670 万人，净增 446 万人，高于上年同期的净增 442 万人；拉丁美洲地区 (LATAM)流媒体付费订户为 3754 万人，净增 121 万人，低于上年同期的净增 204 万人；亚太地区 (APAC)的流媒体付费订户为 2549 万人，净增 199 万人，高于上年同期的净增 175 万人；

——营收为 66.44 亿美元，较上年同期的 54.67 亿美元增长 21.5%；

其中，美国和加拿大地区的流媒体服务营收为 29.80 亿美元，较上年同期的 26.72 亿美元增长 11.5%；欧洲、中东以及非洲地区的流媒体服务营收为 21.37 亿美元，较上年同期的 15.63 亿美元增长 36.7%；拉丁美洲地区的流媒体服务营收为 7.89 亿美元，较上年同期的 7.46 亿美元增长 5.8%；亚太地区的流媒体服务营收为 6.85 亿美元，较上年同期的 4.18 亿美元增长 63.9%；

——营业利润为 9.54 亿美元，较上年同期的 4.59 亿美元增长 107.8%；营业利润率为 14.4%，较上年同期的 8.4% 增长 6 个百分点；

——净利润为 5.42 亿美元，较上年同期的 5.87 亿美元下降 7.7%；

——每股摊薄收益为 1.19 美元，较上年同期的 1.30 美元下降 8.4%；

——运营活动提供的净现金为 - 1.38 亿美元，上年同期为 - 14.62 亿美元；自由现金流为 - 2.84 亿美元，上年同期为 - 16.70 亿美元。

2020 全年业绩要点：

——净增 3700 万付费订户，较 2019 年的净增 2800 万增长 31%；

——营收为 249.96 亿美元，较 2019 年的 201.56 亿美元增长 24%；

——营业利润为 45.85 亿美元，较 2019 年的 26.04 亿美元增长 76%；

——净利润为 27.61 亿美元，较 2019 年的 18.67 亿美元增长 48%。

2021 财年第一季度展望：

——全球流媒体服务付费订户预计为 2.0966 亿人，较上年同期的 1.8286 亿人增长 14.7%，预计净增 600 万人，低于上年同期的净增 1577 万人；

——营收预计为 71.29 亿美元，较上年同期的 57.68 亿美元增长 23.6%；

——营业利润预计为 17.80 亿美元，较上年同期的 9.58 亿美元增长 85.8%；营业利润率为 25.0%，较上年同期的 16.6% 增长 8.4 个百分点；

——净利润预计为 13.55 亿美元，较上年同期的 7.09 亿美元增长 91.1%；

——每股摊薄收益预计为 2.97 美元，较上年同期的 1.57 美元增长 89.2%。