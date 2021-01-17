面对旺达和幻视以及老友记的来袭，奈飞慌不慌

Netflix 公司（奈飞）将于本周二公布其 2020 年度第四季度财报，在上一季财报爆出部分利好和重大隐忧之后，这份即将出炉的成绩单也在引发更多圈内人的关注。

这个全球流媒体平台中的大鳄将如何在 2021 继续翻江倒海？又能否在迪士尼 + 的全力狙击下继续吸睛？都是业界最为关注的话题。虽然有着一部又一部神剧和大电影的威能，但是在面对迪士尼 + 携大量顶流 IP 尤其是漫威宇宙中一系列英雄压境的局面时，奈飞的自制剧还能否玩转？

其实这个问题从去年初就摆在了奈飞面前。在进入 2021 年之后，奈飞也在全力以赴地挖掘更多观众的需求——并将其精心打造的多部大制作呈现在会员的屏幕上。

而在全球持续的疫情之下，奈飞在各路对手的夹击中能否保住自己的冠军宝座，的确值得我们去观察和分析。

没有漫威宇宙加持 奈飞怎么办？

Netflix 在近期发布了一系列令人惊叹的公告，包括宣布今年将向全美会员发行 70 多部喜剧、戏剧、家庭和其他类型的电影。2021 年前几个月即将发行的电影包括了 18 部剧情片、9 部惊悚片、8 部动画片和 8 部爱情片。最令人吃惊的是，Netflix 透露 2021 年其将在每周放出一部原创电影。

一周一部大片！以 Netflix 一贯精良的制作标准，这背后的人力物力财力自然令人咋舌。在外界看来，这也是其抓紧在自制电影这一短板上尽快拉近与迪士尼 + 距离的重要举措。

▲ 奈飞新推出的网剧《女王的棋局》

除了电影之外，去年第四季度以来部分精心制作的电视剧也让 Netflix 有了不少底气。这其中《女王的棋局》成为其有史以来最受欢迎的限定剧。Netflix 曾表示，在此剧播出后的前四周，获得了近 6200 万户家庭的观看，另外《女王的棋局》全球在 92 个国家和地区的奈飞平台上播放量都位居前十，在其中 63 个国家的播放量都是冠军。

此外，在前不久尼尔森对 2020 年美国各大流媒体最热播剧集统计中，Netflix《黑钱胜地》以 305 亿分钟的观看时长夺得头筹，《路西法》、《王冠》和《养虎为患》分列其后。而唯一出现在前五名单中的 “其他”，则是迪士尼出品的《曼达洛人》。

但是，流媒体行业的业内对于 Netflix 在 2021 年的处境却开始有些担心了。

究其原因，一方面是来自于 HBO、AT&T 和康卡斯特等老对手的压力；另一方面，则是新对手 Apple TV + 以及影视巨头迪士尼 + 在电影产品上的重拳出击。

在尼尔森统计的网络流媒体自制电影榜单上，迪士尼 + 占据了前十强中的七强，其中《冰雪奇缘 2》以 149.2 亿分钟的时长位居榜首，《海洋奇缘》排第二，《1/2 的魔法》排在第四，Netflix 的《爱宠大机密 2》名列第三。

有分析人士指出，Netflix 在自制电影方面的明星大咖和 IP 似乎明显弱于迪士尼 +。虽然大制作《马尔科姆和玛丽》的主演泽达亚和约翰 · 大卫华盛顿已经收到奥斯卡评选委员会的邀请，其他一些影片也已经或将与包括莱昂纳多 · 迪卡普里奥、詹妮弗 · 劳伦斯、乔纳 · 希尔（Jonah Hill）、梅丽尔 · 斯特里普等大腕合作，但是相对于迪士尼 + 即将推出的漫威宇宙系列英雄，似乎仍力有未逮。

迪士尼 + 手里的牌不止《星球大战：曼达洛人》这部火爆的作品，2021 年，其已经推出的迷你剧《汪达与幻视》引发了无数影迷的关注，这部电视剧讲述了《复仇者 4》之后，“绯红女巫”旺达 · 马克希莫夫和幻视隐藏了自己的超能力，在韦斯特维尤小镇过着理想闲适的乡村生活，而剧情围绕着幻视和猩红女巫的爱情和冒险展开。

对于很多旺达的铁粉来说，这就是梦呀！更何况接下来迪士尼 + 还会推出《黑寡妇》、《鹰眼》、《洛基》、《猎鹰与冬兵》等一系列漫威剧以及星球大战系列剧集。怎么说呢，这就是收购了漫威和卢卡斯之后的有钱任性吧。

付费用户的争夺 Netflix 隐忧仍在

在去年十月底 Netflix 发布的第三季度财报中，数据显示归属于普通股东净利润为 7.90 亿美元，同比增长 18.75%；营业收入为 64.36 亿美元，同比增长 22.7%。但是财报公布后 Netflix 的股价却暴跌了近 6%。

这其中最大的原因，就是付费用户表现不太理想。Netflix 第三季度流媒体付费用户净增加仅为 220 万，低于分析师预期的 330 万人，而且增幅也明显低于上一个季度。

▲ 迪士尼 + 大制作《旺达和幻视》已经上映

目前数据显示，Netflix 全球付费用户超过了 1.83 亿，但是近两个财报中增幅已经开始放缓。反观最大的竞争对手迪士尼 +，截至 2020 年 8 月份，其付费用户人数也已经已达到 1 亿人，这种状况自然会让 Netflix 警惕万分。

在新冠疫情流行期间，Netflix 原本是最受行业看好的流媒体平台，但是随着付费订单的减少和竞争的加剧，其目前订户的收益情况已经迅速下滑至四年来的最低水平。

Netflix 在 2020 年前三个季度增加了 2830 万新订户，其中 Q3 的增幅最低，前不久 Netflix 对外表示，预计 2020 第四财季将会增加 600 万付费用户，对此华尔街的预计有些悲观，认为不会超过 590 万人。

不过在股价方面，部分分析师仍然看好 Netflix，分析师认为从《养虎为患》到《女王的棋局》，这几部 2020 年下半年推出的的大制作都获得了广泛传播和广泛好评，加上 2021 年每周都会有一部新电影上映，因此股价升的机会仍有很多。

但是也有分析师指出，除了迪士尼 + 之外，类似 HBO Max 苹果 TV + 等竞争对手也是 Netflix 巨大的威胁。

华纳公司最近证实，其将推出新的《欲望都市》剧集，该剧的作者还是迈克尔 · 帕特里克 · 金，而一众明星莎拉 · 杰西卡 · 帕克（Sarah Jessica Parker），辛西娅 · 尼克松和克里斯汀 · 戴维斯也都将回归。

据了解 HBO Max 还将为即将开拍的《老友记》剧集举办相关庆祝活动，目前这部剧集已经出现在 HBO 的 2021 计划表单上，即便这部特别节目的上映日期不详，但也足够引发 “爷青回”的呼喊了。

另外，近期华纳还宣布多部重磅电影将在 HBO Max 和北美院线同步上映，其中就包括无数人翘首以待的《沙丘》和《黑客帝国》等大制作。

结束语

在海外流媒体平台即将到来的 2021 年厮杀中，Netflix 即将面临一系列重大的挑战。在没有漫威宇宙和《星球大战》系列 IP 的境地下，在《老友记》和《欲望都市》等 HBO 情怀大作的威胁下，Netflix 的自制电影和电视剧如何杀出一条生路，都将成为业界关注的焦点。这些成败得失也势必会成为国内长视频平台分析和借鉴的重要内容。