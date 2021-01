流媒体竞争加剧：2021 年 Netflix 将发行 70 部电影

1 月 12 日上午消息,Netflix 公司当地时间周二表示,今年将向美国客户发行 70 多部喜剧、戏剧、家庭和其他类型的电影。这一举动突显了流媒体服务在电影业日益突出的地位。

电影名单包括有瑞安 · 雷诺兹(Ryan Reynolds)、盖尔 · 加朵(Gal Gadot)、道恩 · 强森(Dwayne Johnson)主演的《红色通缉令》(Red Notice)、有扎克 · 施耐德执导的僵尸电影《活死人军团》(Army of the Dead),还有喜剧片《不要抬头》(Don't Look Up)。

除了其中的 4 部电影,其它电影将向 190 多个国家的 Netflix 用户提供;当中有 10 部电影不是英语电影。另外,Netflix 还会在美国之外的其它市场发行更多电影。

Netflix 已经公布的 2021 年即将发行的电影包括 18 部剧情片、9 部惊悚片、8 部动画片和 8 部爱情片。

随着新冠疫情持续加重,大多数电影院关闭了,观众也渐渐倾向于在家娱乐,这加剧了流媒体的竞争。

Netflix 也正在与迪斯尼公司(Walt Disney Co.)、美国电话电报公司(AT&T Inc.)、康卡斯特公司(Comcast Corp.)和苹果公司(Apple Inc.)推出的一组新流媒体服务争夺观众。

此外,Netflix 每周发行一部以上影片的速度,令其他好莱坞电影公司相形见绌。相比之下,迪士尼目前计划今年在影院和迪士尼 + 流媒体服务上推出大约 24 部电影,其中包括四部惊奇漫画工作室的电影和两部皮克斯的电影。