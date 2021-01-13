流媒体竞争加剧：2021 年 Netflix 将发行 70 部电影

1 月 12 日上午消息，Netflix 公司当地时间周二表示，今年将向美国客户发行 70 多部喜剧、戏剧、家庭和其他类型的电影。这一举动突显了流媒体服务在电影业日益突出的地位。

电影名单包括有瑞安 · 雷诺兹（Ryan Reynolds）、盖尔 · 加朵（Gal Gadot）、道恩 · 强森（Dwayne Johnson）主演的《红色通缉令》（Red Notice）、有扎克 · 施耐德执导的僵尸电影《活死人军团》(Army of the Dead)，还有喜剧片《不要抬头》（Don't Look Up）。

除了其中的 4 部电影，其它电影将向 190 多个国家的 Netflix 用户提供；当中有 10 部电影不是英语电影。另外，Netflix 还会在美国之外的其它市场发行更多电影。

Netflix 已经公布的 2021 年即将发行的电影包括 18 部剧情片、9 部惊悚片、8 部动画片和 8 部爱情片。

随着新冠疫情持续加重，大多数电影院关闭了，观众也渐渐倾向于在家娱乐，这加剧了流媒体的竞争。

Netflix 也正在与迪斯尼公司（Walt Disney Co.）、美国电话电报公司（AT&T Inc.）、康卡斯特公司（Comcast Corp.）和苹果公司（Apple Inc.）推出的一组新流媒体服务争夺观众。

此外，Netflix 每周发行一部以上影片的速度，令其他好莱坞电影公司相形见绌。相比之下，迪士尼目前计划今年在影院和迪士尼 + 流媒体服务上推出大约 24 部电影，其中包括四部惊奇漫画工作室的电影和两部皮克斯的电影。