波音修复星际线飞船软件故障，定于 3 月 29 日再次试飞

波音公司当地时间周一证实，其星际线飞船的软件故障已经得到修复，并准备于 3 月 29 日进行第二次无人试飞，再次尝试前往国际空间站。在 2019 年的首次试飞中，软件故障导致星际线飞船未能实现与空间站对接，并提前一周从轨道返回地球。

波音与美国宇航局 (NASA)共同进行的第二次星际线飞船无人轨道飞行测试（OFT-2），将重复首次试飞的过程。双方去年同意第二次试飞，以演示星际线飞船的完整飞行过程，然后才批准其执行载人飞行。

多名 NASA 和业界人士表示，星际线飞船的第二次轨道测试也 可能会提前到 3 月 25 日左右。它将搭乘联合发射联盟公司（ULA）的 Atlas 5 火箭从卡纳维拉尔角升空，返回时将在降落伞帮助下在美国西部的某处着陆。

OFT-2 任务将为星际线飞船的载人试飞奠定基础。波音与 NASA 预计，该飞船将于今年晚些时候将三名 NASA 宇航员送往国际空间站，随后将开始定期执行接送宇航员的任务。

波音周一表示，工程师们已经完成了对星际线飞船软件的 “全面审查”，并评估了未来对软件进行改进和升级的流程。与此同时，肯尼迪航天中心商业载人和货物处理设施内的技术人员，已经为 OFT-2 任务匹配了太空舱和服务舱，这是航天器准备发射的重要里程碑。

波音更改了 OFT-2 的硬件设计，在星际线飞船太空舱的鼻锥处安装了新的对接系统盖。这种设计是为了在重返大气层遭遇高温期间更好地保护敏感的对接端口部件，并将有助于确保星际线飞船载人模块可以重复使用至少 10 次。

到达轨道后，对接系统盖就会打开，露出飞船与空间站连接的对接界面。脱离对接后，盖子重新关闭，以便保护飞船进入大气层。这个盖子在用途上类似于 SpaceX 载人龙飞船上的整流罩门。

波音计划在两个可重复使用的太空舱之间轮换，以执行所有计划中的星际线飞船任务。每次飞行都将使用全新的服务舱，为航天器提供推进和发电能力。OFT-1 任务的太空舱正在为载人试飞进行翻新，这将是星际线飞船首次执行载人任务。

NASA 于 2014 年与波音和 SpaceX 签订了合同，分别开发星际线飞船和载人龙飞船，用于接送宇航员往返空间站。这两个项目都遇到了技术延迟，但 SpaceX 去年成功进行了两次载人飞行，这是 2011 年航天飞机计划结束以来首次在美国本土进行轨道载人发射。

波音星际线飞船开始投入运营后，美国将拥有两种独立的航天器将宇航员送入近地轨道，这在美国太空史上还是首次。

OFT-2 任务预计将持续一到两周左右。NASA 商业飞行业务主管菲尔 · 麦阿里斯特 (Phil McAlister)表示，SpaceX 的下次载人龙飞船任务将搭载四名宇航员，计划在 3 月或 4 月发射，与星际线飞船的 OFT-2 试飞时间大致相同。