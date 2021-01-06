爆炸后的 SN8 飞船怎样了：SpaceX 已清空残骸，给 SN9 腾地儿

尽管 SpaceX 此前有保留星际飞船原型 SN8 残骸的计划，但其目前已将爆炸后的 SN8 完全清理完毕，为后续星际飞船原型 SN9 的发射腾出着陆区。

SN8 是第一艘飞行高度超过 150 米的星际飞船原型，在去年 12 月 9 日进行的首次发射测试中升至距地 12.5 公里的高度。出乎意料的是，SpaceX 将 SN8 号飞船的推重比尽可能地保持在较低水平，把原本两到三分钟的测试拉长为近七分钟，SN8 搭载的猛禽发动机在上升过程中连续三次关闭。

在测试的最高点，SN8 使用冷气体推进器将机身翻转成腹部向下，并在返回地球时 95% 的过程中都处于自由落体。随后工作人员点燃 SN8 三部猛禽发动机中的两部，使飞船原型进行翻转，调整到垂直着陆的飞行姿态。不幸的是，在计划着陆前大约 10 到 20 秒，燃料箱压力过低导致发动机缺乏燃料，影响到推力的释放，导致 SN8 以 40 米 / 秒的速度坠至着陆区域。星际飞船原型与水泥平台发生撞击，然后爆炸。

测试前公众普遍认为 SpaceX 对 SN8 进行的首次高空测试不太可能成功，马斯克自己估计完全成功的概率只有 33%。而且 SN8 在测试过程中实现了低速着陆。

换句话说，尽管测试以爆炸告终，但 SN8 的首次高空测试对 SpaceX 星际飞船计划来说是一个巨大的成功。考虑到公司发现了意外的燃料箱增压问题，这可能比完美着陆更可取。此外，SN8 还完成了每项测试流程，成功启动多部猛禽发动机，展示飞行中多次对发动机进行关闭和重启；证明前所未有的 “跳伞式”着陆机动是可行的；成功测试星际飞船利用冷气推进器和四个巨大襟翼调整飞行姿态的能力。

在最近采访时， SpaceX 公司首席运营官兼总裁格温 · 肖特韦尔（Gwynne Shotwell）表示，SN8 首次测试 “极大降低了星际飞船计划的风险”。马斯克表示，SpaceX 工程师很快就确定了 SN8 燃料箱欠压的原因并加以解决。

工程师所采用的临时解决方案是，星际飞船原型 SN9 号飞船将不再使用甲烷进行自加压，而使用氦气来加压燃料箱。现在 SpaceX 公司已经清除了 SN8 残骸，并对地面的撞击坑进行了修复。目前 SN9 进行高空测试之前唯一要做的就是三部猛禽发动机的静态点火测试。此前公司已经先后两次推迟本周的测试时间，SN9 发动机静态点火测试最早可能在当地时间 1 月 6 日进行。

值得庆幸的是，尽管 SpaceX 未能完全保留 SN8 整个残骸，但成功回收了一个基本完好的鼻翼。其余现场残骸被卡车清走，但诸如回收的襟翼等 SN8 某些重要部件最终有望在公司设施中展出。