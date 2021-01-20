闲鱼：超 11 万人在闲鱼转卖年会奖品，年会奖品一年涨价 27%

1 月 20 日消息，根据《闲鱼年会经济报告》（以下简称《报告》）内容显示，截止 1 月 14 日，已有超 11 万人在闲鱼转卖年会相关商品，转手年会奖品均价较去年同期增长约 27%。

闲鱼提醒，12 月底开始大量年会奖品上架，用户捡漏新品的窗口期已经打开。年会能中奖的都是公司”锦鲤”，年会物品交易不仅能将浪费变消费，还能传递好运。

《报告》显示，今年寒潮汹涌，电暖器成为了不少企业年会奖品，与手机、蓝牙耳机一起并列 2021 年闲鱼 “年会三大件”。其中，蓝牙耳机连续 5 年闯入 “闲鱼年会转卖奖品 top10”，但往年的热门年会奖品 Kindle，今年无缘前十。

闲鱼上，还有不少用户吐槽公司的年终礼品喜欢发自家公司产品，“一年一只电饭煲，家里可以开大牌档了，只能转卖”。由于年会临时取消或改为线上举行，今年礼服、年会道具的转卖时间提前。今年，网红 “绿鱼头头套”成为闲鱼上的热门年会道具。

报告显示，年会奖品最集中的还是一线及新一线城市。top10 城市依次是：上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、苏州、南京、天津、武汉。不过在奖品均价上，佛山凭借 902 元均价，力压一众一线城市，位居榜首。

此外，《报告》显示，手机、平板电脑、蓝牙耳机、智能手环、游戏机最容易转手。比如，手机平均 3 天可成功转卖，而礼服、加湿器、项链、咖啡机、保温杯等转卖速度较慢。