昨日，张小龙和雷军，一边欢喜一边惆怅。



在微信公开课 PRO 上，张小龙意气风发，用视频号开启微信下一个十年。而诞生在微信之前的即时通讯工具米聊，却黯然退场。

昨日下午，小米旗下米聊发布公告称，因业务变动，米聊将于 2021 年 2 月 19 日 12 点 00 分停止服务。此外，公告还提到，用户需在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息（安卓 v8.8.70 及以上版本支持批量导出），停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。

出生在 2010 年 10 月的米聊，由小米科技出品，最初定位于跨平台、跨运营商的手机端短信工具，支持多手机及电脑操作系统，即安卓、iOS、Windows 以及 Mac 系统等。

最初的米聊，和小米手机、MIUI 系统一起，组成了早期小米业务版图的三驾马车，也被雷军寄予厚望。雷军曾在一次访谈节目中公开谈到，米聊是继移动互联网风口，小米发现的第二个有千亿美金市场的机会。尽管如此，雷军也毫不避讳的谈到，米聊的发展也是出乎预料的，“我们做了一段时间之后，遇到了腾讯微信的强大狙击，这是一个意外事件。”雷军坦然说道。

雷军坚持了 10 年的社交梦，最终落幕，而米聊，也成为雷军少数承认失败的产品之一。在小米米聊 2 月 19 日停止服务的话题之下，大部分网友都发文感叹 “爷青结”，此外，也有网友调侃道 “如果当时微信没有出现，现在即时通讯工具龙头或许会是米聊。”

有意思的是，张小龙在微信之夜上谈到最初做微信的原因之一就是因为不喜欢用 QQ 类似 “凡尔赛”的语言，让众多网友为米聊和微信的不同结局唏嘘不已。

雷军跨圈的社交梦

“小米有幸遇到过两个千亿美金的机会，一个是移动互联网，一个是米聊。”雷军在采访中坦然，抓住了移动互联网的台风口，小米起飞，去年三季度财报，小米实现营收 721.63 亿元，利润 48.64 亿元的佳绩。而米聊，却因为腾讯快速出手微信而错过发展良机。

2010 年 10 月，美国出现一款名为 KikMessager 即时通讯 App，推出不到 15 天，用户量突破 100 万，成为当时的明星 App。KikMessager 基于手机通讯录，实现了免费短信聊天，并加入 real-time texting 功能，为用户提供一个最还原现实面对面沟通的场景。也正因为聚焦在即时通讯社交上，KikMessager 一经推出，就直接威胁到了当时已经存在的 WhatsApp 的地位。

也正是因为这款软件的成功，让小米嗅到商机，基于手机通讯录的背景条件，不到两个月的时间内，小米率先发布并上线了米聊安卓版。

来源：官方图片

据公开资料显示，米聊最初定位于跨平台、跨运营商的手机端短信工具，是一款免费的即时通讯工具，只要用户的手机能上网，就可以通过其进行免费的对讲功能。除了支持语音，米聊也线后支持图片、视频、文字、红包、广播、视频电话、远程协助、屏幕共享等多种功能。

在不到半年的时间里，米聊用户就超过了 400 万。尽管率先推出米聊的新模式，雷军却仍旧惴惴不安。推出米聊不久后，雷军就曾预言 “如果腾讯进入这个领域，米聊成功的概率就会大大降低。”

这个预言来的比雷军预料的还要快，在米聊推出 40 天后，腾讯就就迅速推出了微信。

相比于基于通讯录关系网的米聊而言，微信的打法更为激进，用户可以通过 QQ 帐号或者邮箱帐号两种方式注册。此外，微信可以读取 QQ 好友的信息，还可以通过回复消息将他们添加至微信好友列表。

而当时，腾讯 QQ 注册用户已经超过 6 亿，有效用户 1.6 亿。相比于仅基于通讯录的米聊而言，腾讯此前积累的 QQ 流量池是微信快速成长的最佳养料。

据报道，雷军早年曾坦言，“如果腾讯只用手机 QQ 来迎战，那是腾讯的战略失误，小米尚有一丝机会；如果腾讯没有犯错误而是用完全相同形态的产品迎战的话，小米必须抢先偷跑 1 年的情况下才有 50% 的胜算。如果腾讯在一年内拿出一模一样的产品，基于腾讯综合资源是小米的 1 万倍，到时候他们举全公司之力把所有工程师资源和推广资源扑上来，成功概率是 0。”

或许在当时，雷军早已发现基于 QQ 巨大的流量池的微信，随时可以摧毁米聊。除了米聊之外，基于 KikMessager 模式，还一度出现了个信、友信、速聊、kiki 等即时通讯软件，但终究没能打赢已经有用户基础的腾讯。

腾讯稳坐社交江湖 “龙头”

在微信推出初版后，米聊还是有过机会。

当张小龙带着原本邮箱团队转战微信之处，推出的微信 1.0 版本，其功能相比米聊明显简陋很多，甚至张小龙曾公开谈到：“米聊竟然也做好友动态，竟然尝试了我一直在想做的东西。”

但是，在不到几个月的时间里，微信开始在腾讯内部得到重视，最大的表现就在于 QQ 开始向微信输血，从用户群体到技术支持，腾讯开始集中兵力做微信。

米聊和微信的大战，也是在这个时候，一触即发。据相关报道，2011 年春节后的几个月，微信开始铺天盖地投放广告，随后，腾讯和小米两家开始互相挖角，刺探情报。

但当时的小米还在同时发力硬件以及 MIUI 系统，无暇全心力集中火力向微信开战，此外，小米一直将自己定位于一家互联网公司背景的硬件制造商。因此，面对微信的狙击，雷军决定，用 MIUI 接替米聊成为软件层面的战略重点。

随后，微信在张小龙的手中逐渐领跑社交软件赛道，而米聊折戟面向所有用户的及时通讯工具之后，转向服务小米用户群体。

在 2013 年，雷军接受搜狐IT采访时曾经表示：“腾讯微信已非常成功，但米聊还要坚持做下去，希望能给用户带来新的功能和不同体验。”在当时，腾讯微信用户已经接近 14 亿，而米聊用户仅约 1300 万。

尽管当时的雷军一直未放弃米聊，但是米聊的热度却越来越弱，激起水花的次数，寥寥可数。2018 年，沉寂大半年未更新的米聊官方微博宣布，米聊加入小米奋斗者联盟，为更有趣的交友而奋斗。到 2019 年，米聊 PC 4.0 Windows/Mac 版上线，实现了全平台支持。

尽管一再有新动作，但经过十年的发展，微信早已坐上社交软件第一的宝座，地位难以撼动。此外，据报道，米聊在使用过程中常会出现卡顿、传输错误等，用户体验感下降，也难以与微信抗衡。

“老二”米聊倒下后，微信也开始稳坐社交江湖 “老大”的位置。其实，除了米聊对微信发起过进攻之外，近两年来，还有很多社交软件向微信下过 “战书”。

最开始发起进攻的是罗永浩的子弹短信。2018 年 8 月 20 日，子弹短信在罗永浩的手机发布会上正式亮相，并在发布七天后完成了 1.5 亿元 A 轮融资。

同样作为即时通讯工具而存在的子弹短信，一经推出激活用户超过 700 万，甚至一度被视为 “微信撼动者”，但是面对 QQ + 微信超级社交软件矩阵下，市场饱和的状况，关注热度退去，子弹短信各项数据开始断崖式下跌。

除了子弹短信外，在 2019 年初，今日头条基于抖音私信推出的多闪 App、王欣旗下公司推出的马桶 MT、以及由子弹短信升级而成的聊天宝三款软件在同一天向微信发起进攻。有意思的是，这三款软件分别从熟人、陌生人社交等多个角度进攻微信，甚至未激起水花就被迫下线。

除了上面提到的产品之外，网易的易信、阿里的来往、移动的飞信以及陌陌、soul 等在社交江湖下，也不断从不同的角度，或是主打陌生人社交、或是胜在资讯流，又或是主打视频等多种形式，以此来在微信一统江湖的背景下分得一杯羹。

但无论以何种方式，终会有新人入场，旧人出局的两重天地，米聊的退出，只是在即时通讯工具赛道上，离开一名老将。对于雷军而言，只是适合放弃这暂得不到的千亿美元市场。但正如雷军曾经所谈到的，“米聊是小米创办后一个意外的发现，但对这种意外的发现的投入也是值得的。”