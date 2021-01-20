雀巢中国与小米战略合作：发布雀巢健康管家 “Nesfinity”

1 月 20 日消息，今天，雀巢中国宣布与小米达成战略合作，并正式发布了双方共同打造的雀巢健康管家 “Nesfinity”。

据介绍，雀巢健康管家是一个智能互联时代的生态体系，覆盖雀巢旗下全品牌种类健康食品，涵盖专业营养知识，满足消费者人生全阶段的不同健康管理需求，通过小米智能设备实时健康数据，可以打造成更具个性化、定制化的健康饮食和生活解决方案。

雀巢大中华区董事长兼首席执行官罗士德先生表示：“此次合作旨在为整个生命周期提供打通全链路的健康和营养管理和指导，在全生活场景的视角下使消费者在日常生活中获得崭新的品质生活体验。雀巢健康管家的对应英文是 Nesfinity，从字面意思就能看到雀巢的目的是为人们创造美好和健康的无限可能。”

雀巢健康管家模拟还原消费者生活场景，通过与小米智能设备相连，消费者不仅能完成自己以及家人的健康数据管理，实现 “健康打卡”，更能通过雀巢超级玩家线上互动，在互动游戏中了解新鲜实用的营养知识。

同时，雀巢线上直营店也将提供安全快捷的 “到家服务”，满足消费者对于高品质产品与即时服务的需求。其中，雀巢健康管家的一大亮点是智能烹饪应用程序，它能够通过手机简单直接地与智能冰箱、智能电烤箱等进行连接，并和豆果美食社区平台合作，通过时时数据传输为人们的日常饮食提供美味菜谱和营养知识。

据悉，未来雀巢中国还将与小米挖掘更多合作机会，在健康数据精准追踪方向上不断拓展。