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带物理键盘的 5G 手机 Astro Slide 将于 6 月份发货，处理器降为天玑 800

2021/1/20 12:49:41 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月20日消息 去年 3 月份，一款支持 5G 的全键盘手机 Astro Slide 在 Indiegogo 平台众筹成功，却由于疫情影响迟迟没有发货。1 月 15 日，据外媒 XDA 报道，Astro Slide 将于 2021 年 6 月正式发货，并将于 9 月开放购买

IT之家了解到，Astro Slide 是一款带有全物理键盘的 5G 手机，搭载联发科天玑 800 处理器，采用 6.39 英寸 2340x1080 AMOLED 屏幕，存储容量为 8GB + 128GB，电池容量为 4000mAh，重量为 300 克，预装 Android 11 系统，且将支持 Sailfish OS 和数个 Linux 发行版。

制造商 Planet Computers 表示，Astro Slide 的前置摄像头将由 500 万像素提高到 1300 万像素，内存也将由 6GB 提高到 8GB。但由于联发科无法满足产能，处理器只好由原来的天玑 1000 降到天玑 800，这意味着该设备将不支持 Wifi 6e

目前，Astro Slide 仍然接受众筹，众筹价为 664 美元（约 4297 元），点击链接即可查看。

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关键词：键盘手机处理器

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