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英伟达发布 461.33 显卡驱动热更新：修复 PR 水银加速错误以及多个游戏 Bug

2021/1/21 7:00:29 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月21日消息 英伟达昨日发布了 461.33 显卡驱动热更新，这是基于 461.09 正式版驱动的一次修复。这项更新修复了众多影响游戏和软件运行的 Bug，提供标准版DCH 版可选，更新大小为 601MB。

根据描述，461.33 驱动更新修复的错误有：

  • Adobe Premiere Pro 会在使用 GPU 水银加速预览引擎时冻结。

  • NVIDIA Broadcast 英伟达直播工具的相机滤镜可能挂起。

  • Steam VR 游戏启动时发生卡顿以及滞后（在不适用任何硬件监测工具时）。

  • 《底特律：化身为人》这款游戏随机崩溃。

  • NVENC 视频编码器：网络摄像头视频的颜色在画面缩放后可能会不正确。

  • 《刺客信条：英灵殿》在进行额外游戏任务时，游戏会随机崩溃。

  • 《X4: Foundations》（X4：基石）这款游戏在使用 RTX 30 系显卡时可能会崩溃。

  • 《X4: Foundations》游戏中 HUD 显示错误，不完整。

IT之家了解到，英伟达于 1 月 7 日发布今年首个 WHQL 正式版显卡驱动更新，修复了众多漏洞，增添了 CUDA 11.2 支持，支持后台应用最高帧率限制。本次 461.33 更新是首个热更新，用户需要在安装 461.09 驱动的前提下安装。

NVIDIA 461.33 热更新下载页面：点击打开

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关键词：英伟达显卡驱动

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