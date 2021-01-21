英伟达发布 461.33 显卡驱动热更新：修复 PR 水银加速错误以及多个游戏 Bug

IT之家1月21日消息 英伟达昨日发布了 461.33 显卡驱动热更新，这是基于 461.09 正式版驱动的一次修复。这项更新修复了众多影响游戏和软件运行的 Bug，提供标准版和 DCH 版可选，更新大小为 601MB。

根据描述，461.33 驱动更新修复的错误有：

Adobe Premiere Pro 会在使用 GPU 水银加速预览引擎时冻结。

NVIDIA Broadcast 英伟达直播工具的相机滤镜可能挂起。

Steam VR 游戏启动时发生卡顿以及滞后（在不适用任何硬件监测工具时）。

《底特律：化身为人》这款游戏随机崩溃。

NVENC 视频编码器：网络摄像头视频的颜色在画面缩放后可能会不正确。

《刺客信条：英灵殿》在进行额外游戏任务时，游戏会随机崩溃。

《X4: Foundations》（X4：基石）这款游戏在使用 RTX 30 系显卡时可能会崩溃。

《X4: Foundations》游戏中 HUD 显示错误，不完整。

IT之家了解到，英伟达于 1 月 7 日发布今年首个 WHQL 正式版显卡驱动更新，修复了众多漏洞，增添了 CUDA 11.2 支持，支持后台应用最高帧率限制。本次 461.33 更新是首个热更新，用户需要在安装 461.09 驱动的前提下安装。

NVIDIA 461.33 热更新下载页面：点击打开