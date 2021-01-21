Android 12“App Pairs”功能曝光：改造分屏多任务能力

IT之家 1 月 21 日消息 据外媒 9to5Google 报道，谷歌正在研发一项改造后的多任务功能，允许用户在 Android 12 中启动 “应用对（App Pairs）”。

在 Android 11 中，有一个分屏功能，允许用户并排使用两个应用。但这个功能执行起来有点不好用，所以谷歌在探索其他的想法。

据 9to5Google 报道，这家搜索巨头正在 “对 Android 12 中的分屏系统进行全面改造，并推出一项名为‘App Pairs’的新功能”。目前的 Android 11 系统是将一个应用钉住，然后启动另一个应用；在 Android 12 中，App Pairs 将把两个应用分组，作为一个任务使用。

“这应该意味着，你将能够选择最近打开的两个应用程序成为一对，”9to5Google 说，“一旦配对，能够轻松地换到使用不同的单一应用，然后换回你创建的配对。”

▲Android 12 应用配对模拟图

9to5Google 制作了模拟图，展示了 Android 12 的 App Pairs 可能的样子。

之前已经有其他公司推出了应用配对功能，例如三星，该品牌手机允许用户创建自己选择的两个应用的自定义快捷方式。目前还不清楚 Android 12 的 App Pairs 功能是否也会为用户提供同样的灵活性。

根据 9to5Google 的信息，Android 12 的 App Pairs 系统将具有一个用户可以调整的分界线，可以通过双击分界线来快速交换两个应用的位置。

IT之家了解到，去年，第一个 Android 11 开发者预览版在 2 月中旬发布，距离现在还有一个月左右。如果谷歌坚持类似的时间表，我们可能会在几周内看到 Android 12。