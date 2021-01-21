美国 NASA 局长辞任，2024 登月计划预计延期

1 月 21 日消息，当地时间 1 月 20 日中午 12 点，吉姆 · 布里登斯廷（Jim Bridenstine）正式辞去美国宇航局（NASA）局长一职。在任职期间，布里登斯廷一直在极力争取阿尔忒弥斯（Artemis）登月计划。这一计划的目标是在 2024 年前让人类重返月球，目前各方普遍认为该计划无法在最后期限前实现。

布里登斯廷曾是一名海军飞行员，也是前俄克拉何马州议员。布里登斯廷在担任 NASA 局长的最后几天里，为阿尔忒弥斯项目的继续进行做了最后一次努力。

布里登斯廷在接受采访时说 :“我们已经尽了一切努力，建立必要的共识，使这个项目能够继续发展下去。”“我认为，尽管我们在过去三年里为建立共识付出很多，但我认为目前状况很好。”

耗资数十亿美元的阿尔忒弥斯项目将面临新一届美国政府的考量，新政府将重点围绕其他优先事项建立共识，其中包括应对疫情和气候变化。

美国国会早已经对 2024 年前人类登月的想法犹豫不决。NASA 表示，为了保证计划在 2024 年前顺利完成，明年预算需要 33 亿美元，但美国国会只给了 8.5 亿美元。即便如此，布里登斯廷仍然认为这是一种胜利：疫情期间 NASA 预算比他上任时多出数十亿美元。

美国宇航局获得的 8.5 亿美元拨款，也是自阿波罗计划以来美国国会首次同意资助人类登月计划。“这值得注意，”行星协会 (Planetary Society)高级空间政策顾问凯西 · 德雷尔 (Casey Dreier)在接受采访时说。“我们上一次尝试登月的星座计划并没有走那么远。”

但这也表明，NASA“未能成功向国会解释为什么他们现在需要这笔钱，为什么他们需要这笔钱在 2024 年完成目标，”德雷尔说。

本周三，布里登斯廷在一段三分钟的视频中以 NASA 局长身份发了最后一条信息，强调 “消除分歧”是让阿尔忒弥斯计划取得成功的关键，并欢迎下一任局长将该项目发展壮大。

“在这里我向你们告别。我想对你们说的是，当有新团队到来之时，你们要全力支持他们。因为他们需要如此，他们理应如此。当然，我们正在努力做的，不仅仅要跨越几届政府，而是要跨越几十年和几代人。”

布里登斯廷执掌 NASA 时期的二号人物史蒂夫 · 尤尔奇克（Steve Jurczyk）担任代理局长。

预计美国后续将挑选一名女性担任 NASA 局长一职。自 1958 年 NASA 成立以来，局长职位一直由男性担任。目前 NASA 的过渡团队由国家航空航天博物馆 (National Air and Space Museum)馆长艾伦 · 斯托芬 (Ellen Stofan)领导，他们已经花了一个多月的时间审查各类主要顶级项目，并与工作人员进行交流，但尚未在太空政策问题上的正式立场发表任何暗示。

布里登斯廷表示，他计划在家乡俄克拉荷马州找一份工作，但拒绝透露具体是什么。

在视频中，布里登斯廷哽咽着感谢 NASA 工作人员，最后他说了一句简单的话 :“加油。NASA 加油。以达星辰。”