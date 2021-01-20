登月火箭重要测试失败后 NASA 面临两难抉择：重新测试或直接发射

1 月 20 日下午消息，据报道，1 月 16 日，美国航空航天局（NASA）进行了一次关键性的火箭点火测试，但这场测试在短短一分钟后，以失败告终。本周二，NASA 的官员表示，该大型登月火箭的核心部位在点火测试后，仍状态良好。据 NASA 官方说法，此次测试是美国阿尔特弥斯计划 “初试”（Green Run）系列的最后一环。

当地时间 1 月 16 日下午 5 时 27 分，NASA 的太空发射系统（SLS）火箭在密西西比州的试验台上点燃其四个主要引擎，但此次测试引擎的关闭时间比该机构计划的要早。按原先的计划，火箭的 4 台 RS-25 发动机将进行 8 分钟的全功率点火——这正是火箭发射后进入太空所需的时间。热火测试的流程包括装载 73.3 万磅的液氧和液氢、倒计时、点燃发动机。而发动机在启动后 1 分钟多一点的时候突然关机，点火测试提前结束，以失败告终。

NASA 局长吉姆 · 布里登斯廷表示，“测试并非失败，这是一次测试，我们今天以一种有意义的方式测试了我们要改进的地方，在进行一定调整后，SLS 将把我们重新送往月球。”但波音公司 SLS 项目经理约翰 · 香农（JohnShannon）在周二的新闻发布会上说：“现在决定下一步走向，为时尚早。”

NASA 时隔半世纪再次将载人登月提上日程，是由于总统定下的 2024 年让宇航员重返月球的目标。但是这个目标似乎有点难以实现，因为国会始终没有提供足够的资金来开发可以让宇航员重返月球的登陆器。

先前，NASA 计划在 11 月份开展无载人火箭发射测试，SLS 一直受到屡次延误和成本超支的批评，随着这次关键点火测试的提前结束，其发布可能会再次推迟。

根据分析，这次发动机提前熄火是因为辅助动力装置内液压压力过低所致。由于这枚测试的推进器也是日后将执行太空发射任务的推进器，工程师们尤其小心翼翼，为的是确保推进器不会在测试过程中损坏。如果在实际飞行过程中发生同样的事情，发动机不会关闭。

NASA 的 SLS 项目经理约翰 · 霍尼库特（JohnHoneycutt）说：“如果遇到点火测试中发生的情况，我们会让火箭继续飞行。”

点火测试期间还出现了另一个问题：其中一台发动机出现 “重要部件故障”。事后检查发现，其实是传感器出了些小麻烦。这个传感器在测试关闭时未发挥作用。总的来说，事后检查表明，火箭的四台发动机均处于良好的状态。

但是，NASA 和波音公司的工程师眼下仍面临两个不尽如人意的选择。第一，他们可以再次进行点火测试（也许测试时间会缩短），以收集剩余的数据。但是，测试期间出现问题的风险始终存在。第二，工程师们也可以决定，他们已经收集了足够的信息，可以将火箭运往佛罗里达。“这是我们飞行任务的核心部位。”副局长卢德思说，“所以，你必须弄清楚，对火箭的核心部位进行另一轮测试将面临哪些风险。”

本周二也是吉姆 · 布里登斯廷在 NASA 担任局长的最后一天。周三，乔 · 拜 登宣誓就职美国总统后，布里登斯廷也将卸任。

新政府交接的最后几天，其他政府部门多有动荡。但布里登斯廷强调了工作顺利衔接的重要性，并表示 NASA 有共和党和民主党的共同支持。布里登斯廷说：“党派分歧不应存在。我们应该始终团结在一起。我们应该为了科学探索始终团结在一起。”

布里登斯廷说，NASA 正在考虑，是否有必要调整美国政府的登月计划。他说：“我相信，人才济济的 NASA 一定会拿出多个选择方案，让我们的登月计划获得新政府的全力支持。”

目前，拜 登尚未任命下一任 NASA 局长，但布里登斯廷表示，无论谁上任，自己都会鼎力支持。他说：“之后，我就不再是局长了，而只是一个普通的纳税人。但我会一直关注 NASA 的工作，并为 NASA 取得的每一个成就欢呼庆贺。”