消息称欧菲光华南厂将出售给立讯精密

IT之家 1 月 21 日消息 据选股宝消息，消息人士称，欧菲光华南厂（欧菲光广州）即将出售给立讯精密。

报道还称，该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部（CCM 事业部），为苹果供应链组成部分。去年 9 月 1 日，苹果将欧菲光从其供应商名单中剔除。去年 12 月 3 日，欧菲光否认此事。2020 年欧菲光确实继续消化苹果订单，但从 2021 年开始，欧菲光不再有苹果新订单。

上个月有消息称，立讯精密正研究在一家中国工厂中生产 iPhone12 mini。知情人士透露，该工厂是从立讯精密从纬创集团收购的代工厂，这家代工厂负责 iPhone12 mini 总订单量的约 20% 的代工梁，立讯精密将借此进入 iPhone 的生产线。

IT之家了解到，2020 年 7 月，立讯精密宣布，将以 4.72 亿美元（33 亿人民币）收购纬创（Wistron）的中国大陆地区制造业务，从而成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。纬创是仅有的三家 iPhone 智能手机代工制造商之一，规模小于和硕（Pegatron）和富士康。出售大陆业务后，纬创重心将完全转向印度。据悉，相关资产于 2021 年 1 月 1 日在昆山进行了交割。