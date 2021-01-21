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苹果欧洲官网撤下 LG 4K 显示器，低配版 “Pro Display XDR” 正在开发中

2021/1/21 19:21:01 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 21 日消息 根据外媒 Macrumors 的消息，苹果官网中的 LG 的显示器在欧洲缺货持续了很长一段时间了。现在，在荷兰、法国、德国、意大利、英国和其他几个欧洲国家的苹果官网中已经没有了 LG UltraFine 4K 型号。

外媒表示，苹果官网中的 LG 显示器之前也出现过无货状态，但库存最终会得到补充，从未被撤下。这一次，LG UltraFine 4K 可能是要被永久下架了。

LG UltraFine 4K 在 2019 年 5 月推出，配备了 23.7 英寸显示屏，3840 x 2160 像素分辨率，两个 Thunderbolt 3 端口，三个下行 USB-C 端口，最高 500 尼特的亮度，支持 P3 广色域，并内置立体声扬声器。

目前，在中国苹果官网上，LG 两款显示器仍在售卖中，价格分别是 5356 元和 9948 元。

IT之家曾报道，日前彭博社的 Mark Gurman 称苹果已经开始一款价格较低的外置显示器的早期开发，该显示器将与其高端的 Pro Display XDR 一起销售。预计不久后这款低配版本 “Pro Display XDR” 显示器将会发布，价格应该会比 40000 元的 Pro Display XDR 低很多。

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关键词：苹果LG显示器

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