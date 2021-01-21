推出 AR 眼镜前，苹果或将先推出一款 VR 头戴设备

北京时间 1 月 21 日晚间消息，知情人士今日称，苹果公司的首款 VR/AR（虚拟现实 / 增强现实）头显将是一款昂贵的小众产品，有望于 2022 年推出。这款产品主要为了将来更主流的 “AR 眼镜”做铺垫，后者需要更长时间才能开发出来。

据悉，这款 VR/AR 头显在开发过程中遇到了一些障碍，苹果对其销量的预期也比较保守，这表明将这项新兴的消费技术推向大众是多么具有挑战性。

作为一款以 VR（虚拟现实）功能为主的设备，这款头显能够显示一个全方位的 3D 数字环境，可用于游戏、观看视频，以及人们之间的交流。相比之下，其 AR 功能（即在真实世界的视图上叠加图像和信息的能力）相对有限。

知情人士称，苹果计划最早在 2022 年推出这款产品，届时将与 Facebook 的 Oculus、索尼的 PlayStation VR 和 HTC 的产品展开竞争。

定位为昂贵、小众产品

众所周知，苹果的典型策略是：采用新兴的消费技术，如音乐播放器、智能手机、平板电脑和智能手表等，然后将其打造成对每个人来说都是可靠和易于使用的。但这一次有所不同，苹果并不打算将这款 VR/AR 头显打造成一款类似 iPhone 的热门产品。相反，苹果将其定位为高端、小众产品，目的是让外部开发者和消费者为其最终更加主流的 AR 眼镜做好准备。

这些计划表明，苹果首款头显的价格将远远高于竞争对手的产品，后者的价格约为 300 美元至 900 美元。苹果的一些内部人士认为，每家苹果零售店每天可能只卖出一台头显设备。苹果大约有 500 家门店，基于此，年销量也仅略高于 18 万台，当然这不包括其他销售渠道。

知情人士称，苹果的目标是在头显中加入一些最先进、功能最强大的芯片，以及分辨率比现有 VR 产品高得多的显示屏。据悉，在该设备上测试过的一些芯片的性能甚至超过了苹果的 M1 Mac 处理器。另外，苹果还为这款头显设计了风扇，这是苹果在移动产品中通常要避免的。

这款头显产品的代号为 “N301”，目前已处于后期原型阶段，但尚未最终敲定，因此相关计划可能会在发布前改变或完全废弃。除了 “N301，苹果还在开发代号为 “N421”的 AR 眼镜，也就是苹果最终要推出的 AR 主流产品，目前处于开发的早期阶段，即 “架构”（architecture）阶段，这意味着苹果仍在研究底层技术。知情人士透露，这款产品（N421）还需要几年时间才能推出，尽管苹果之前曾计划最早在 2023 年推出该产品。

配备风扇、可装近视镜片

显然，强大的处理器和风扇的加入，最初导致了这款设备太大太重，在早期测试中甚至出现过颈部拉伤的担忧。后来，苹果取消了 VR 设备通常为需要佩戴眼镜的用户保留的空间，这使得头显更接近面部，并有助于缩小尺寸。知情人士称，为了迎合视力较差的消费者，苹果开发了一种系统，可以在 VR 屏幕上将定制处方镜片插入头显。

这可能会让苹果面临有关处方产品销售的监管规定。通常，苹果要在数十个国家销售其设备，其中许多国家有不同的处方规定。此外，苹果还在讨论如何在网上和零售店的销售点实施处方镜片。

苹果最初计划为这款头显配备功能较弱的处理器，并将大部分工作转移到用户家中的一个中枢（hub）上，该中枢将把内容无线传输到头显上。但有报道称，时任苹果设计总监乔尼 · 艾夫（Jony Ive）粉碎了这一想法。后来，这款头显被设计成一款 “独立式”设备，这意味着它可以依靠电池工作，而无需插到墙上或 Mac 电脑上。这与 Facebook 最新的 VR 产品类似，而索尼的产品则需要 PlayStation 游戏机的支持。

为了进一步减轻这款设备的重量，苹果还计划使用一种织物材料。这与苹果在大多数产品中使用的金属设计有所不同，尽管苹果在 AirPods 等设备上使用了塑料（这些设备需要重量轻），在 HomePod 智能音箱上使用了织物（改善声学效果）。

在这款头显的原型中，其中一些大约是 Oculus Quest 的大小，包括支持一些 AR 功能的外置摄像头。苹果正在测试使用摄像头进行手部跟踪，并正在开发一项功能，用户可以在空中虚拟打字输入文本。目前还不清楚这项功能是否可以用于该设备的第一个版本中，甚至最终能否实现。

报道称，新冠病毒疫情已经扰乱了一些开发，苹果的硬件工程师只能在特定的日子里在办公室工作。此外，苹果还面临着进行用户测试和数据收集的延迟，这导致工程过程中的一些决定被推迟。

此外，苹果还在努力解决为这款头显提供什么内容和功能的问题。VR 仍是一项比较新的技术，游戏以外的内容仍相对有限。去年，苹果收购了一家名为 “NextVR”的公司，该公司以 VR 形式记录演唱会和体育比赛等活动。另外，苹果还讨论了将 App Store 与该头显相捆绑的可能性。在苹果内部，这款 VR 头显运行的操作系统被称为 “rOS”。

为 AR 眼镜铺路

分析人士称，如果苹果真的推出这款 VR 头盔，那么也是为最终的 AR 眼镜铺路。苹果一直认为，AR 眼镜将是一种更主流的产品，但技术相对较难。微软的 HoloLens 2 和 Magic Leap 头显（强调 AR 而不是 VR）的零售价分别为 3500 美元和 2295 美元，HoloLens 仍主要专注于工作环境，而 Magic Leap 则远远没有达到早期的预期，去年还进行了裁员。

2017 年，苹果首次将 AR 功能添加到 iPhone 中，这让一些新的手机游戏和应用成为可能，比如在购买家具之前，将家具虚拟放置在客厅。苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）表示，VR 和 AR 都有潜力，但 AR 是更大的机会。

对于 AR 眼镜，必须要装满小巧、强大和高效的电子设备，以覆盖通知、地图方向和其他信息，同时还要支持互联网连接，拥有强大的电池续航能力，这是一个巨大的技术挑战。对于在 2019 年就推出了首款一体式 VR 头盔的 Oculus，今年的第一款眼镜也不会包含 AR 功能。

要实现这一点，需要在镜头、硬件和软件、组件微型化、制作技术和内容创作方面进行多年的工作。最重要的是，让大多数人在脸上佩戴电脑都是很困难的，即使是一台小电脑。这在一定程度上，注定了谷歌 AR 眼镜早期尝试的失败。

通过开发一款不那么主流的头戴式设备（VR 头显），苹果可以在底层技术、消费者教育、内容开发和开发者关系上进行投资，为其最终的 AR 眼镜获得成功创造机会。