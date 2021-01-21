三星瞄准千亿车载 CIS 市场，大改内存产线，掌门入狱充满变数

1 月 21 日消息，据韩国媒体 PulseNews 报道，韩国三星电子将加速拓展布局汽车图像传感器领域。

据全球咨询公司毕马威的数据，至 2030 年全球汽车图像传感器市场将达到 182 亿美元以上，全球图像传感器市场将超过 1430 亿美元。

一、三星电子进军车载图像传感器市场，能否成功还需观察

据电子行业多位消息人士周二透露，三星电子已经开始在京畿道华城改造其内存生产线，并开始生产 CMOS 图像传感器（CIS）。

市场内部人士预计，三星电子这家智能手机图像传感器市场的领导者，希望通过打入车载图像传感器市场，在全球图像传感器市场占据更大份额。

早在 2018 年，三星电子就曾推出了智能手机图像传感器 ISOCELL 的汽车版本，试图利用领先的智能手机使用图像传感器技术，在汽车图像传感器市场占据一席之地。

一位不愿透露姓名的行业官员表示，三星电子需要大规模投资和先发制人的战略，才能在图像传感器市场上比索尼等其他行业龙头占据上风。

由于三星集团继承人李在镕将因行贿获刑两年半，意味着三星的接班程序被打破。一些经济分析师认为，三星的关键商业决策可能因此推迟或暂停。

目前尚不清楚李在镕的入狱是否会对三星电子进军车载图像传感器产生影响。

二、汽车图像传感器市场火热，规模可能超 22 万亿韩元

行业分析公司 Counterpoint Research 表示，伴随自动驾驶技术在汽车市场的引入，汽车将配备各种类型的传感器，以提高驾驶安全。其公司报告指出了摄像头传感器在先进驾驶辅助系统（ADAS）中的重要性。

根据全球咨询公司毕马威（KPMG）的数据，预计到 2030 年，全球图像传感器市场的规模将从 2020 年的 470 亿美元增至 1430 亿美元。

由于汽车图像传感器目前占整个图像传感器市场的 14%，随着自动驾驶汽车的推出，汽车图像传感器市场可能在 2030 年达到 22 万亿韩元，约合 183 亿美元。

与其他图像传感器相比，汽车上实现自动驾驶的车载图像传感器需要更精确和可靠来保障乘客的安全。它们还需要满足用户环境和寿命方面的严格条件。

结语：车载图像传感器市场利好，三星拓展版图或受阻

随着人们对驾驶安全水平需求的不断提高，以及 ADAS 相关技术不断成熟，车载图像传感器需求不断扩大。

克服视觉盲区已经成为交通安全领域的共识，为实现盲区克服，每辆汽车平均新增 4 个以上的图像传感器。

但是目前车载图像传感器市场较为成熟，行业的壁垒在于模组封装技术和客户渠道，行业龙头占据了较大的市场份额，且不容易被新进入者蚕食。

尽管三星有着充足的资金和技术支持，但是想要在车载图像传感器市场分一杯羹也并不容易。