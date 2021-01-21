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三星 Galaxy S21 在韩预订量超 Galaxy S20

2021/1/21 15:28:35 来源：IT之家 作者：姜戈/实习 责编：姜戈/实习
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IT之家1月21日消息 据外媒 sammobile 报道，三星前几日发布了旗舰手机 Galaxy S21 系列，现在该系列的 S21 款在韩国的预订量已经超过了上一代旗舰手机 Galaxy S20。

根据韩国的一份报告，Galaxy S21 在韩国的预订量比 Galaxy S20 高约 15-20%。行业内人士表示，与 Galaxy S20 相比，无锁版 Galaxy S21 的需求增加了两倍。但是，运营商版本相比去年没有增加。

▲ 图自 sammobile

去年，无锁版 Galaxy S20 的预订量占所有预订量的 10%。今年，无锁版 Galaxy S21 的预订量占韩国所有预订量的 30%。

IT之家了解到，去年三星 Galaxy S20 系列在韩国的销量不尽人意，为了吸引更多的用户，三星在今年增加了更有吸引力的配色，并降低了 Galaxy S21 系列的起售价，同时将随机附赠 Galaxy Buds 系列无线蓝牙耳机。

研究机构 Counterpoint Research 预计，Galaxy S21 系列的销售量将高于 Galaxy S20 系列，但仍无法达到 Galaxy S10 系列的热度

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关键词：三星

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