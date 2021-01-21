三星在美发售 Galaxy Tab Active3 三防平板：可换电池，490 美元起

IT之家1月21日消息 三星于 2020 年 11 月末发布了 Galaxy Tab Active3 三防平板电脑，近日这款产品正式在美国地区开售，起价 489.99 美元。

这款产品具备 MIL-STD-810H 三防认证，具备 1.5m 抗跌落能力以及 IP68 级别防水。产品自带 S Pen 手写笔，便于在不方便的时候操作。此外，这款平板支持高灵敏度触控设置，可以在佩戴手套的情况下依旧操作设备，大大方便了用户。

配置方面，这款产品搭载 Exynos 9810 SoC，4GB 内存以及 128GB 内置存储。这款芯片具备 4×2.9GHz 大核、4×1.9GHz A55 小核，采用 10nm 制程制造。平板支持 Wi-Fi 6 无线网以及 MIMO 多重天线。

IT之家了解到，该产品搭载 5050mAh 电池，屏幕采用 1920×1200 分辨率 LCD 液晶屏。电池为可拆卸设计，支持 USB-C 接口以及 POGO 快充，并且可以在不安装电池的情况下使用。

Galaxy Tab Active3 Wi-Fi 版本目前售价 489.99 美元，约合人民币 3165 元；4G LTE 网络版本售价 589.99 美元，约合人民币 3811 元。