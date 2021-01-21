三星申请屏下摄像头（UPC）商标：适用于手机、电视

IT之家 1 月 21 日消息 显示屏下摄像头是手机行业最被期待的技术之一，或许比可折叠显示屏更被期待，因为这不是一个小众的解决方案。自从手机行业采用超窄边框屏幕和刘海、水滴设计之后，智能手机用户就一直在热切地等待显示屏下摄像头成为现实。现在，三星 Display 似乎已经准备好将显示屏下摄像头技术带给用户，该公司最近在 KIPO（韩国知识产权局）申请了 UPC（Under Panel Camera，屏下摄像头）商标。

UPC / Under Panel Camera 商标涉及智能手机显示屏和电视显示面板，但根据三星官方此前的消息，UPC 技术将被包括便携式电脑在内的更多领域所采用。三星第一款拥有 UPC 技术的产品可能是一款 OLED 笔记本，但还有无数其他潜在的使用案例。

IT之家了解到，将摄像头集成在显示屏内部，将使三星能够制造出边框更窄的设备。理论上，这项技术甚至可以让三星在智能设备上安装多个前置摄像头，而不必担心破坏外观设计或在显示屏上钻太多的孔。

三星将 UPC 技术带给大众的决心几乎是显而易见的，但这项新技术在现实世界中与传统解决方案的对比究竟如何，还需要时间来证明，而目前该技术的细节也非常有限。