大神让 macOS Catalina 通过 x86 模拟在 iPad Pro 上运行

IT之家 1 月 22 日消息 YouTube 上出现了一段演示 macOS Catalina 在 2020 款 iPad Pro 上运行的视频，给我们展示了一个有趣的将两者结合的技巧。

需要指出的是，macOS Catalina 系统没有被移植到 iPad 的 A12Z 处理器上，取而代之的是，iPad 运行一个名为 UTM 的应用程序，该应用程序使用 x86 模拟。换句话说，iPad 只是假装它有一个英特尔处理器，所以可以运行为英特尔芯片编译的软件。

这其实并不是什么新鲜事，任何有点技术知识的人都可以使用 UTM 在苹果平板电脑上运行 Mac OS X 10.5 Leopard（或更早的版本）。唯一的区别是，Yevgen Yakovliev 周三发布的 YouTube 视频是运行 macOS Catalina，UTM 之前不支持。

据悉，iPad 启动进入 macOS Catalina 需要整整 20 分钟，不过原作者表示，后来经过优化，现在大约需要 5 到 7 分钟，但也是非常慢，不怎么实用，不过在 iPad Pro 上看到运行 macOS 操作系统还是很有意思的。

有些人想要一台 Mac 平板电脑，另一些人则希望拥有一台带触摸屏的苹果笔记本电脑，这些群体都希望 macOS 能在 iPad 上运行，这并不是一个不可能的梦想。IT之家了解到，macOS 11 Big Sur 运行在 Apple Silicon 上，iPadOS 也是如此，分别使用 M 系列处理器和 A 系列处理器 , 但它们足够相似，理论上有可能移植 Big Sur 到 iPad。如果未来苹果平板电脑放弃 A 系列芯片，转而采用 M 系列芯片，这个过程将变得更加容易。