Adobe 强烈建议立即删除 Flash Player ，苹果 macOS 电脑如何卸载

IT之家1月3日消息 外媒报道，在经过三年的警告之后，Adobe Flash 正式迎来终结。而 Adobe 也因此强烈建议用户立即将其从电脑中卸载。此前微软表示，Windows10 更新将彻底删除 Flash。现在一起来看看如何从 Mac 中完全删除 Adobe Flash 吧。

IT之家获悉，Adobe 从 2021 年 1 月 1 日起正式放弃对 Flash 的支持。而在不到两周的时间里，Adobe 将阻止所有 Flash 内容在 Flash Player 中工作。

Adobe 强烈建议所有用户立即卸载 Flash Player，以帮助保护自己的系统。一些用户可能会继续看到 Adobe 的提醒，要求他们从系统中卸载 Flash Player。

Adobe 称，“卸载 Flash Player 将有助于保护您的系统，因为 Adobe 不打算在 EOL 之后发布 Flash Player 更新或安全补丁。” 本质上这是为了帮助人们意识到如果未来出现任何 Flash 更新，它们将会是恶意的，应该避免安装。

请记住，如果你不想只是从系统偏好设置中的偏好面板中删除 Adobe Flash。下面是如何从 Mac 中完全卸载 Flash 的方法：

在 Mac 上解除对 Flash 的授权

如果你有隐私意识，首先前往系统偏好设置 > Flash Player（在底部找到）。

在右上角，点击 “高级”标签。

选择 “解除授权”这台电脑 ...

完全删除 Adobe Flash

打开 Finder 窗口，然后选择应用程序，现在打开 Utilities（或搜索应用程序 Adobe Flash Player Install Manager）。

打开 Adobe Flash Player 安装管理器 > 单击 “卸载”。

当它被成功删除时，你会得到一个确认。

你可以使用像 Clean My Mac 或 Sensei 这样的第三方应用程序来搜索和删除任何无关的 Flash 文件，但对用户来说，官方的 Adobe Flash 卸载程序就可以删除所有的东西。

在这个过程结束时，Safari 浏览器也会重新启动，Adobe 会显示一条感谢信息。