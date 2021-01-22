微软 Win10 20H2 Beta / 发布预览版 19042.782 推送

IT之家1月22日消息 今日，微软向 Beta 和发布预览通道的用户推送了 Win10 预览版 19042.782 累积更新。
IT之家了解到，本次更新针对 Internet Explorer 进行了一些更改，允许管理员使用组策略禁用独立的 Internet Explorer，同时继续使用 Microsoft Edge 的 IE 模式。
同时，本次更新修复了设备从休眠状态唤醒后锁屏界面空白的问题，修复了 Alt+Tab 顺序意外更改并导致用户切换到错误窗口的问题。
还更新了以下 Internet Explorer 注册表项的默认值：
svcKBFWLink=“”（空字符串）
svcKBNumber=“”（空字符串）
svcUpdateVersion=11.0.1000
这些值将不再自动更新。
以下是主要的更新内容：
允许管理员使用组策略禁用独立的 Internet Explorer，同时继续使用 Microsoft Edge 的 IE 模式。
使用户能够使用移动设备管理（MDM）配置某些支持 Microsoft Edge IE 模式的策略。
修复了通用 C 运行时库（UCRT）中导致 printf()对浮点值进行错误舍入的问题。
修复了在打开语音识别时意外显示用户帐户控制（UAC）对话框的问题。
修复了在 “共享”菜单上选择 “复制链接”命令时无法通知目标应用程序的问题。
修复了导致 64 位 fmod()和 remainer()函数损坏浮点单元（FPU）堆栈的问题。
修复了在全屏或平板电脑模式下玩游戏时导致停止错误或设备停止响应的问题。
修复了一个问题，该问题阻止用户打开 Windows 桌面上的文档，并生成错误 “目录名无效”。在 “桌面属性”对话框（文件资源管理器 ->此电脑 ->桌面）的 “位置”选项卡中更改桌面位置后，会发生此问题。
修复了在文件资源管理器导航窗格中创建重复云提供程序文件夹的问题。
修复了复制用户配置文件时选中 “强制配置文件”复选框时出现的问题。
修复了一个可能导致 Alt+Tab 顺序意外更改并导致用户切换到错误窗口的问题。
修复了设备从休眠状态唤醒后显示空白锁定屏幕的问题。