微软 Win10 20H2 Beta / 发布预览版 19042.782 推送

IT之家1月22日消息 今日，微软向 Beta 和发布预览通道的用户推送了 Win10 预览版 19042.782 累积更新。

IT之家了解到，本次更新针对 Internet Explorer 进行了一些更改，允许管理员使用组策略禁用独立的 Internet Explorer，同时继续使用 Microsoft Edge 的 IE 模式。

同时，本次更新修复了设备从休眠状态唤醒后锁屏界面空白的问题，修复了 Alt+Tab 顺序意外更改并导致用户切换到错误窗口的问题。

还更新了以下 Internet Explorer 注册表项的默认值：

svcKBFWLink=“”（空字符串）

svcKBNumber=“”（空字符串）

svcUpdateVersion=11.0.1000

这些值将不再自动更新。

以下是主要的更新内容：