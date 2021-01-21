微软 Win10 弹出和上下文菜单全新圆角 UI 曝光

IT之家1月21日消息 外媒 Windows Latest 报道，根据各种报道和泄露消息，Windows 10 太阳谷 UI 升级版将把 Windows 7 和 Vista 时代的”圆角”设计带回来。作为重新设计的一部分，顶级用户界面将摒弃尖锐的边角，改为圆角，这代表着 Windows 10 审美的改变。

早在以前，微软在 Windows 的顶级用户界面中同时使用了圆角和尖角，但圆角和空气动力学效果被放弃，而采用了尖角和 Fluent Design。

现在微软正在考虑为 Windows 应用中的弹出菜单（DatePicker、TimePicker 等）设计新的界面。弹出菜单的新视觉更新旨在提供一种 “X 射线”般的效果，当滚轮静止时，颜色会被换上。

“这让我们即使在滚动过程中也能动态地进行颜色交换，从而获得一种看起来非常流畅的‘X 光’效果。”微软在发布在 Github 上的提案中指出。截至 1 月 21 日，该提案似乎已经被批准。

IT之家获悉，在另一个 Github 提案中，微软强调了现代应用程序和设置中的 Windows 10 菜单即将发生的 “圆角”变化。微软打算更新菜单的 padding/argins，并在项目之间增加间距。

正如你在下面的截图中所看到的那样，微软也将在菜单项上添加圆角，并且菜单仍将支持 Fluent Design。

很明显，微软正在大举押注 “圆角”设计来改变操作系统的界面，并回归到之前 Windows 7 和 Vista 时代的设计风格。

除了这些应用菜单，微软还计划为 Windows 10 应用窗口抛弃尖角。例如，“设置”、“音乐”、“照片”和其他内置应用可能很快就会放弃传统的尖角，并且改为圆角设计。

Windows 10 新的用户界面改进将在未来几个月内开始出现在预览版中，但升级版要到 2021 年下半年才会面向公众发布。