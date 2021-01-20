进军教育市场：微软联合厂商发布 5 款入门笔记本电脑

IT之家1月20日消息 在昨日举办的 BETT 2021 教育论坛上，微软联合宏碁、华硕、JP.IK 三家厂商发布了 5 款低价位 Windows 笔记本，皆采用 11.6 英寸屏幕，针对教育用途设计制造。这 5 款新品均为防水、防摔设计，可选配 4G LTE 蜂窝移动网。

第一款产品为宏碁 TravelMate Spin B3。这款产品采用 360° 翻转触控屏，支持手写笔。屏幕表面采用康宁大猩猩 3 代钢化玻璃覆盖，整机有着 MIL-STD 810H 防护认证，支持轻度防水。电脑系统搭载 Windows 10 专业教育版，续航可达 12 小时。CPU 采用英特尔赛扬 N4120 四核处理器、N4020 双核处理器，内存均为 4GB DDR4，硬盘容量仅为 64GB 或 128GB。该系列笔记本售价最低为 2134 元人民币。

第二款产品为宏碁 TravelMate B3，为不可翻转屏幕，其余配置类似。

国外电脑厂商 JP.IK 带来了 Leap Connect T304、Leap T304 两款笔记本。Leap T30 型号搭载英特尔赛扬 N4000 CPU，为双核 2.6GHz 设计，4MB L3 缓存，电脑内存同样仅为 4GB。此款笔记本售价 185 美元起。

Leap Connect T304 机型则搭载高通骁龙 700 系列 SoC，价格略高于上一款，装有 ARM 版 Win10 操作系统。这款电脑的性能预计要高于双核赛扬处理器的版本。

据IT之家了解，华硕也发布了 ExpertBook BR1100 笔记本电脑，是这几款中配置相对最高的。电脑采用英特尔 11 代 10nm Jasper Lake 低功耗处理器。电脑搭载 8GB 内存，128GB 硬盘，屏幕为可翻转触摸屏，最低售价约合人民币 1803 元。