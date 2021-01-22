【IT之家开箱】vivo X60 Pro+ 开箱图赏：影像为先，质感素皮

IT之家1月22日消息 1 月 21 日晚，vivo 举办了线上发布会，正式公布了超大杯新机 vivo X60 Pro+。这款手机搭载高通骁龙 888 旗舰芯片，采用 5nm 制程，拥有 Cortex-X1 超级内核。手机还配备 LPDDR5 内存，理论速度达到了 6400Mbps。

推荐阅读：vivo X60 Pro+ 正式发布：骁龙 888 + 蔡司光学镜头，4998 元起

IT之家已经提前拿到了 “深海蓝”颜色新机，现在为大家带来开箱图赏。

一、 开箱

vivo X60 Pro + 主打专业影像，因此产品外包装正面印有光学镜片渲染图。此外，手机名称下方写有 “vivo | 蔡司 联合研发”字样，同时还有代表专业的蔡司小蓝标。

手机盒采用正方形扁平设计，手机本体与充电器、耳机等配件分开摆放，一目了然。打开包装盒，“超稳微云台”字样表达了此款手机的特色技术。

配件方面，vivo X60 Pro+ 手机配备了透明保护壳、取卡针、有线耳机、Type-C to 3.5mm 转接线以及取卡针、充电线等，此外还标配 55W 闪充充电器。

二、 手机图赏

作为主打影像的手机，vivo X60 Pro + 最为瞩目的便是背面的摄像头。摄像头模组采用两层阶梯设计，顶部覆盖有一整块玻璃。

据IT之家了解，这款手机采用双主摄设计，上方是 4800 万像素索尼 IMX598 微云台摄像头，拥有 14mm 的等效焦距，提供 114 度的超广角视角，具备 4 轴 OIS 防抖。中间为 5000 万像素广角主摄，采用了 1/1.3”超大底三星 GN1 传感器，等效焦距 23mm，f/1.57 大光圈。这颗摄像头可以拍摄一亿像素超清影像。

vivo 此款手机搭载蔡司 T * 镀膜，主摄每一枚镜片正反面均有镀膜覆盖，采用复合多层镀膜 + 纳米晶体结构镀膜。这样能够有效改善鬼影、杂散光，画面更加纯净清晰。其中，纳米晶体结构镀膜是在手机中的首次应用

除了两枚主摄，vivo X60 Pro + 还具备 3200 万像素人像摄像头，等效焦距 50mm；右小角为 800 万像素潜望摄像头，可实现 5 倍光学变焦，60 倍超级变焦。

vivo X60 Pro + 底部具备 Type-C 接口、SIM 卡槽，支持双 nano SIM 卡可同时开启 5G。

屏幕方面，手机配备 6.56 英寸 AMOLED 全面屏，采用中置挖孔设计，屏占比高达 92.7%。这块屏幕采用 E3 发光材料，支持 HDR10+，能带来逼真的色彩表现。屏幕刷新率最高 120Hz，触控采样率最高 240Hz。前置摄像头挖孔较小，中置设计能避免人像画面图像畸变。官方表示，vivo X60 Pro + 屏幕采用逐片调教，平均ΔE≈0.506。

vivo X60 Pro + 采用质感素皮后盖，有 “经典橙”、“深海蓝”两种配色，手感细腻且耐磨。

手机顶部印有 “PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY”（专业摄影）字样，还有一个麦克风开孔。

三：户外实拍图

vivo X60 Pro + 搭载的摄像头模组十分庞大，但背面观感比较和谐，握持手感十分平衡舒适。手机宽度 73.53mm、厚度 9.10mm、重量仅为 190.6g，这在目前的旗舰机型中比较适中。

vivo X60 Pro + 微曲面屏的弧度与机身较好地融合，全新的 OriginOS 系统可自定义应用图标元素，设计美观易用。以下是更多手机实拍图：

售价信息：vivo X60 Pro+ 手机 8GB+128GB 版 4998 元，12GB+256GB 版 5998 元。