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英特尔：11 代桌面酷睿处理器开始发货

2021/1/22 14:17:57 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 22 日消息  根据外媒 TechPowerUp 的消息，英特尔宣布已经开始发货其第 11 代酷睿 “Rocket Lake” 桌面处理器。

外媒表示，开始发货可能意味着大规模生产的开始。在 2021 年国际消费电子展主题演讲上，英特尔透露了 “Rocket Lake-S”的更多细节，包括其旗舰产品酷睿 i9-11900K 8 核处理器。多个消息来源证实，这些处理器将在 2021 年 3 月中旬之后上市。

IT之家了解到，去年10月份，英特尔公布了 11 代桌面酷睿处理器 Rocket Lake-S 的相关信息。英特尔声称，Rocket Lake-S 采用了 Cypress Cove 架构，将提供高达两位数百分比的 IPC 提升。

英特尔 Rocket Lake-S 最高为 8 核心和 16 线程。GPU 部分为 Xe 架构，英特尔表示，与 Gen9 核显相比，Rocket Lake-S 的 UHD 核显性能提高 50% 左右。其他方面， 11 代桌面酷睿拥有 20 条 PCIe 4.0 通道，集成了 USB 3.2 Gen 2*2 控制芯片，支持英特尔 500 系列芯片组。

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关键词：英特尔处理器

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