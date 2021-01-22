引领电动汽车发明可回收火箭，马斯克又要颠覆电信行业

北京时间 1 月 22 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）不仅颠覆了全球汽车业，还通过可重复使用的火箭颠覆了航空航天业，并一举成为世界首富。但他并未满足于此，如今又将目光瞄向了另一个由传统大企业主导的行业：电信。

马斯克旗下的太空探索技术公司 SpaceX 已经为其 “星链”互联网服务发射了 1000 多颗卫星，并开始在美国、英国和加拿大提供早期服务。SpaceX 向投资者表示，星链争取从这个 1 万亿美元的市场中分得一杯羹。

游戏规则的颠覆者

布莱恩 · 兰德尔（Brian Rendel）生活在密歇根州苏必利尔湖（Lake Superior）附近的一个 160 英亩的农场上，常年被 “缓慢的网速”所折磨。去年 11 月，他成为了星链的早期试用用户。

在支付了大约 500 美元的设备费用后，联邦快递为他带来了一个扁平的碟子和天线。每个月 99 美元，兰德尔现在的网络下载速度为 100 Mbps，上传速度为 15 Mbps 至 20 Mbps。他说，这比他之前的网速快得多。

兰德尔是一名心理健康顾问，他现在可以轻松地看看电影，或者通过 Zoom 与客户开会。他说：“这是游戏规则的颠覆者。这让我感觉自己重新步入‘文明’社会。”

几个月来，SpaceX 一直在用 “猎鹰 9 号”火箭分批发射星链卫星，每次发射 60 颗，第 17 次发射在 1 月 20 日刚刚完成。目前，轨道上大约有 960 颗正在运行的卫星，这预示着一个 “巨型星座”时代的到来，但同时也引发了天文学家对视觉污染的担忧。

星链卫星位于近地轨道上，与传统卫星相比距离地球更近，这足以使 SpaceX 能够在北美和英国的大片地区推出互联网服务。随着 SpaceX 发射更多卫星，覆盖范围将会扩大，潜在客户群和营收将远超当前。

星链或分拆上市

安迈顾问有限公司（Alvarez & Marsal）董事总经理路易吉 · 佩鲁索（Luigi Peluso）称：“重要的是，人们对星链的服务和经济性都很满意。SpaceX 已经证明了其解决方案的可行性。”

去年，SpaceX 首席运营官（COO）格温 · 肖特威尔（Gwynne Shotwell）曾表示，SpaceX 很可能将星链业务分拆上市。这意味着，继去年特斯拉股市大幅上涨后，马斯克可能会有另一家企业上市。

星链将面临激烈的竞争。虽然人们普遍认为，在偏远地区和许多农村地区铺设光缆过于昂贵，但随着 5G 和 6G 的出现，蜂窝网络预计将取得重大进展。与此同时，Facebook 等其他财力雄厚的公司也在进行一些创新尝试，将蜂窝网络扩展到未提供服务的地区。

GlobalData 电信分析师约翰 · 伯恩（John Byrne）称：“总会有一些早期采用星链的人认为，马斯克的任何产品都很酷。但卫星互联网可能很难跟上蜂窝技术的发展。”

拥堵风险

SpaceX 总部位于加州霍桑市（Hawthorne），主要为全球卫星运营商、美国军方和美国国家航空航天局（NASA）提供发射服务。去年，SpaceX 创造了历史，成为第一家将宇航员送到国际空间站的私营公司。

而星链标志着，SpaceX 首次进军真正面向消费者的产品市场。在扩大客户基础的同时，又要保持强大的服务，这是 SpaceX 以前从未经历过的。

行业分析师吉姆 · 帕特森（Jim Patterson）表示：“就像任何网络一样，星链在未得到充分利用的情况下（网络资源利用率低）将受到热烈好评。但是，随着用户数量的增加，他们也将将面临与同行相同的拥堵问题。”

对此，SpaceX 表示，随着更多基础设施的建设，这项服务将会得到改善。

去年 11 月，SpaceX 高级工程师凯特 · 蒂斯（Kate Tice）在一次星链发射直播中说：“随着我们发射更多卫星，安装更多地面站，改进我们的网络软件，数据速度、延迟和正常运行时间都将大幅提高。”

粉丝的热情

星链正在为 2021 年的 “发力”做准备，招聘了软件工程师、客户支持经理、销售总监和产品投放经理。

显然，让特斯拉汽车在消费者和散户投资者中大受欢迎的粉丝热情，正延伸到星链。Facebook 群组、Reddit 和 Twitter 上充斥着来自早期客户的报告，他们分享着自己下载速度的图片，You Tube 上还有一些 “拆箱”视频。

罗斯 · 杨布拉德（Ross Youngblood）住在俄勒冈州，在圣何塞的一家科技公司担任工程师（远程工作）。他拥有一辆特斯拉 Model X，对马斯克的一切都非常关注。在感恩节前，他购买了星链。

杨布拉德说：“我只是把电源插上，它就开始工作了。这是非常具有颠覆性的，我认为还没有足够多的人注意到这一点。”

还有许多人在等待时机。去年 12 月，美国联邦通信委员会（FCC）向 SpaceX 发放了 8.855 亿美元的补贴，这是为农村地区 1000 多万美国人提供宽带服务的更广泛努力的一部分。SpaceX 将专注于 35 个州，包括阿拉巴马州、爱达荷州、蒙大拿州和华盛顿州。

老化的基础设施

华盛顿州宽带办公室（WSBO）主任拉斯 · 埃利奥特（Russ Elliot）表示：“我们不能再继续向老化的基础设施砸钱。有了星链，可以随时随地上网。有了这项技术作为一种选择，在偏远的农村或成本昂贵的地区提供互联网现在不是什么大问题了。“

在新冠病毒疫情的早期，埃利奥特将 SpaceX 与华盛顿西部的印第安人部落（Hoh Indian Tribe）成员联系起来。多年来，这个美国原住民社区一直在争取将高速互联网带到他们偏远的保留地（这个保留地占地约 1000 英亩，有 23 户人家），孩子们很难远程学习，因为互联网速度太慢，下载作业可能要花上一整天的时间。

在华盛顿州商务部（WSDC）制作的一段短视频中，印第安人部落成员梅尔文约翰 · 阿舒尔（Melvinjohn Ashue）说：“SpaceX 的出现将我们带入了 21 世纪。”

在一次电话采访中，阿舒尔说，当他连接到星链后，他做的第一件事就是下载了一部长电影：《侏罗纪公园》。现在，该保护区的大多数家庭都有星链，这使得家庭不仅可以访问在线教育，还可以访问远程医疗预约和在线会议。

该部落副酋长玛丽亚 · 洛佩兹（Maria Lopez）说：“互联网接入是一种实用工具。这不再是奢侈品了。”洛佩兹称，星链很容易连接，最难的地方，也莫过于爬上梯子，把盘子放在她的屋顶上。

洛佩兹：“虽然它时不时会出现故障，但很快就会自动重启。”