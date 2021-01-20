SpaceX 购买两个石油钻井平台，为 “星际飞船”火箭建造浮动发射台

北京时间 1 月 20 日下午消息，据报道，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的 SpaceX 公司在去年买下了两座深水石油钻井平台，并将其改造成了浮动发射台，从而为其正在开发的体积巨大的 “星际飞船”（Starship）火箭提供支持。

这两座钻井平台位于布朗斯维尔港，距离位于德克萨斯州博卡奇卡的 SpaceX 星际飞船开发设施非常近。

“星际飞船”是 SpaceX 公司正在开发的大型火箭，其目的是为了满足马斯克的重要目标，即发射载荷至月球、一次性将最多 100 人送往月球和火星等。

目前该火箭是 SpaceX 公司最重要的工作，在去年 12 月的一次试飞中，SpaceX 将星际飞船送到了迄今为止最高的高度。在那次试飞中，星际飞船的原型机攀升到了大约 4 万英尺（1.2 万米）的高度，并完成了几个开发目标，然而它在试图降落时撞击地面后爆炸。

公开记录显示，SpaceX 是向一家名为 Valaris 的公司购买的这两座 “超深水半潜式” 石油钻井平台，每座平台的价格分别为 350 万美元。Valaris 公司总部位于德克萨斯州休斯敦市，是全球最大的海上石油钻井平台所有者，因寻求减轻沉重的债务负担，已经于去年 8 月申请破产保护。

公开记录显示，这两个钻井平台的购买方为一家名为 Lone Star Mineral Development 的有限责任公司，购买时间为 2020 年 7 月。而这家公司成立时间为 2020 年 6 月，注册在 SpaceX 首席财务官布莱特 · 约翰森（Bret Johnsen）名下。该公司未对置评请求作出回应。

在 Lone Star Mineral Development 公司注册成立之前不久，马斯克曾在一条推文中表示，SpaceX 计划为 “火星、月球与环绕地球的高超音速旅行建造漂浮的超重级太空港”。

从去年开始，SpaceX 一直在公开招聘海上作业岗位，当时该公司发布消息表示，他们正在建立 “一支由工程师和技术人员组成的团队，旨在设计和建造一个海上火箭发射设施”。

此外，本周二中午，该公司的招聘页面上还出现了两个工作地点为布朗斯维尔港的临时海上职位，其中一个职位是电工，要求应聘者能够 “为海上船舶电气系统进行升级”。