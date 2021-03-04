为保护用户隐私，谷歌将停用第三方 cookies 并放弃开发替代技术

IT之家 3 月 4 日消息 据路透社昨日报道，谷歌在 3 月 3 日的一篇博客文章中表示，从明年开始，其 Chrome 浏览器将逐步淘汰现有的第三方 cookies 技术，同时谷歌将不会研发新技术或使用替代工具来追踪用户，此举将重塑数字广告的运作模式。

IT之家了解到，谷歌在 2020 年初首次宣布将停止使用第三方 cookies。多年来，一些关注个人隐私问题的人士一直批评包括谷歌在内的科技公司，利用 cookies 在网站上收集用户的网页浏览记录，使其能够建立用户的兴趣档案，以提供个性化的广告来牟利。在最近十几年，谷歌一直在更新其隐私保护的相关技术与产品，以满足欧洲和美国日益严苛的数据隐私标准。

在今年一月份，谷歌公布了一种新的 API，名叫 Federated Learning of Cohorts (FLoC)，该 API 有望在 Chrome 浏览器上取代 cookies。然而在 3 月 3 日，谷歌明确表示将会放弃任何形式的用户信息追踪技术，也不会使用其他公司开发的追踪技术替代自己的第三方 cookies。

谷歌的这一变化可能会导致数字广告行业的动荡。谷歌是全球最大的数字广告公司，根据数字广告咨询公司 Jounce Media 的数据，2020 年，谷歌占全球数字广告总支出 2920 亿美元（约 18885 亿人民币）中的 52%。

“如果数字广告不能解决人们日益增长的对隐私和个人身份信息如何应用的顾虑，那我们自由开放的互联网的未来就面临着危险。”戴维 · 特姆金（ David Temkin ）在谷歌官方博客中这样表示。