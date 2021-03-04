Redmi Note 10/Pro/Pro Max 海外发布：搭载骁龙 678/732G，约 1068 元至 1691 元

IT之家3月4日消息 小米今日在印度推出了 Redmi Note 10、Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10 Pro Max 三款机型，价格分别从11999 卢比（直接换算约 1068 元）、15999卢比、18999 卢比（1691 元）起。

Redmi Note 10 规格

Redmi Note 10 运行基于 Android 11 的 MIUI 12，采用 6.43 英寸 FHD+（1080x2400）Super AMOLED 显示屏，DCI-P3 色域达 100%，峰值亮度可达 1100 尼特，覆盖三代康宁大猩猩玻璃。

此外，这款手机搭载了八核的高通骁龙 678 SoC、Adreno 612 GPU，辅以 6GB LPDDR4x 运存，后置四摄（48MP 的索尼 IMX582 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距 + 2MP 景深镜头），前置 13MP 镜头。

其他方面，Redmi Note 10 拥有高达 128GB 的 UFS 2.2 存储，支持 microSD 卡扩展（512GB），支持 4G VoLTE，Wi-Fi，蓝牙 5.0，GPS / A-GPS，红外（IR），USB-C 和 3.5 毫米耳机孔，支持双 SIM 卡（Nano），内置 5000 毫安时电池。

Redmi Note 10 Pro 规格

重复特性不再赘述，该机搭载 6.67 英寸 FHD+ Super AMOLED 显示屏，通过 HDR10 和 TÜV 低蓝光认证，1200 nits 峰值亮度，五代康宁大猩猩玻，搭载高通骁龙 732G SoC（Adreno 618 GPU）和 8GB 的 LPDDR4x 运存。

Redmi Note 10 Pro 同样后置四摄，64MP 的三星 ISOCELL GW3 主摄+5MP 超级微距（2 倍变焦）+8MP 超广角+2MP景深镜头，前置16MP 镜头。

Redmi Note 10 提供 128GB 的 UFS 2.2 存储，支持 microSD 卡扩展（最大 512GB），支持 4G VoLTE 等，配备 360° 环境光传感器，内置 5020mAh 电池，支持 33W 快充，立体声扬声器，厚 8.1 毫米，重 192 克。

Redmi Note 10 Pro Max规格

IT之家了解到，Redmi Note 10 Pro Max 与 Redmi Note 10 Pro 规格相同，仅仅是主摄换为 108MP 的三星 HM2 传感器。

此外，Redmi Note 10 Pro Max 支持一系列影像功能，包括夜间模式 2.0、VLOG 模式、魔术克隆、长曝光模式、Video Pro 模式和双景同摄等。