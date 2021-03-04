苹果中国官网上架官翻版 M1 MacBook Air，比全新机型便宜超千元

IT之家 3 月 4 日消息 苹果中国官网上架了搭载自研 M1 芯片的官方翻新版 MacBook Air，提供三种不同的配置，8 核 CPU 和 7 核 GPU 版本（8+256GB）售价 6799 元，8 核 CPU 和 8 核 GPU 版本（8+512GB）售价 8389 元，同样配置的 8+1TB 版本售价 9669 元，比在售的全新机型便宜超千元。同时还可享受一年质保、免费送货、分期付款等，此外，还会提供全新的 USB-C 数据线和充电器。

IT之家了解到，苹果于去年 11 月发布了专为 Mac 打造的 M1 芯片，M1 芯片是苹果首款采用 5 纳米制程打造的个人电脑芯片，封装了 160 亿个晶体管，为苹果所有芯片之最。

苹果表示，相较于目前最新的便携式 Windows PC 芯片，M1 芯片拥有 2 倍的 CPU 运行速度，以及 25% 的能耗节省。

新款 MacBook Air 是苹果推出的第一款搭载自研 M1 芯片的 Mac 设备。苹果称，新的 MacBook Air 的速度比 “同级最畅销的 Windows 笔记本电脑”快三倍。

2 月 24 日，苹果在美国官网上架搭载 M1 处理器的官翻版 MacBook Air。据悉，苹果官方翻新产品都有严格的处理流程，和全新产品有着同样严格的功能测试标准。

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