【IT之家评测室】腾讯红魔游戏手机 6 评测：165Hz 屏，跑满骁龙 888

一直以来，努比亚旗下的红魔系列手机都将硬核与电竞的品牌调性贯彻的很好。如今提到红魔，首先想到的就是红黑的电竞风后盖、狂野的性能释放以及在机身内塞风扇的大胆创举。

3 月 4 日，努比亚与腾讯游戏联合发布了腾讯红魔游戏手机 6（以下简称红魔 6）。红魔 6 在刷新率，性能释放和游戏体验方面都更进一步，IT之家也是在第一时间拿到了这款产品，本篇文章将和小伙伴们一起分享一下这台手机的实际体验。

一、外观与配件

红魔 6 在外观方面基本沿袭了红魔手机 5G 的设计，一眼就能看出它体内流淌的电竞基因。整体三围是 169*77.09*9.7mm。正面是一块 6.8 英寸的 FHD+AMOLED 全面屏，屏占比大约 91.28%，虽然这个屏占比算不上极致，但是完全对称，无孔无槽的设计看起来非常顺眼，在打游戏时两侧信息还不容易被遮挡。

红魔 6 拥有碳纤黑和赛博霓虹两种配色，IT之家本次拿到的是 8G+128G 的碳纤黑版本，背面采用了红黑交织的 X 型设计，背面中央由上往下依次是 “nubia”、“REDMAGIC”和 “Tencent Games”的 LOGO，在这些 LOGO 的上、中、下、左分别有四处灯带，可以在系统中设置常亮、呼吸和随游戏变化等模式，配合背面冷峻的黑灰色，视觉效果非常酷炫，难怪网上有段子说：“RGB 能提升 50% 的性能和 200% 的技术”。

红魔 6 背部由一整块玻璃覆盖，手感温润。置于中间的三摄模组突出的并不多，平放在桌上玩音游时也不容易被戳得晃来晃去。虽然红魔 6 的尺寸有 6.8 英寸之大，重量也高达 220g，但这样一体化的背部设计让红魔 6 整机的握持手感并不突兀。

中框部分则是红魔 6 黑科技最密集的部分了，左侧中框排列着游戏模式切换按钮，风扇进风口，音量键和天线。右侧中框依次排列着触控 L 肩键，风扇出风口，电源键，麦克风，两条天线，以及触控 R 肩键，而上下边框还有 3.5mm 耳机接口，两条天线，两个麦克风，全功能 Type-C 接口以及 sim 卡槽，配置之丰富令人咋舌。触控肩键、多天线、多麦克风和耳机孔都紧扣住了游戏玩家们的痛点。

配件方面也体现了红魔的巧思。镂空设计的保护壳可以在游戏时起到防滑的效果，标配 66W 的快充充电器和定制的 C2C 数据线不仅可以给红魔 6 的 5050mAh 大电池快速充电，还广泛兼容 QC3.0/QC4.0/PD3.0/PPS 等多种快充协议，出差在外可以为支持 PPS 快充的笔记本电脑充电。实测可以为 RedmiBook Pro 成功激活快充，以后出门可以少带一套充电器了。

此外，红魔还推出了新款的红魔双核散热背夹，内含两套竖排的风扇和半导体制冷片，可实现手机极速散热降温。在夹片中内藏了霍尔传感器，可以实现拉开即开机，收回即关机。在两片风扇中，还加入了大家喜闻乐见的 RGB 元素，可以通过蓝牙连接手机调整光效和风力大小。在接下来的游戏性能测试中，IT之家也将为大家实测它的降温效果。

二、屏幕与系统

红魔 6 最特别的地方就是它的这块为游戏定制的高性能屏幕了，这块屏幕比例为 20:9，分辨率为 2400*1080，支持屏幕指纹解锁和熄屏显示，也支持 100% DCI-P3 色域、HDR 视频播放和 DC 调光等功能。在系统设置中准备了几套不同的屏幕色域文件，色温风格也可以无极调节。

这块屏幕的 1080P 的分辨率属于正常水准，但因为整机尺寸高达 6.8 英寸，所以双眼贴近屏幕时字体边缘会有一些颗粒感。

得益于全球首次商用的 CPHY-DSI 屏幕接口，这块屏幕支持高达 165Hz 的可变刷新率，即可以实现每秒刷新 165 帧画面，是目前业界的最高水准。

众所周知，高刷新率可以极大地减少游戏画面的卡顿和拖影现象。在 PC 电竞显示器中，比较普及的高刷新率标准是 144Hz，近年来 165Hz 的高端电竞显示器也在普及中。红魔把 165Hz 超高刷新率引入到手机行业中，实属首创。

在游戏以外的日常使用中，165Hz 也能带来非常出色的体验，当然耗电量也是会随之增加的。为此，红魔 6 还支持可变刷新率，在系统内可以选择 60Hz、90hz、120Hz 和 165Hz 的手动设置选项，根据IT之家的体验，高刷新率是存在边际效应递减的，60Hz 升级到 90Hz 可以提供明显的快感，再往上更多的就是为了降低延迟了，我们在不玩高强度电竞游戏时，可以调到 90Hz 来获得体验和节能上的平衡。

系统方面，红魔 6 搭载了基于 Android 11 的 Red Mgaic OS 4.0 系统。该系统默认主题是富有机械感的定制主题，同时默认开启了深色模式，大部分系统应用和主流第三方应用都支持随系统切换深色模式，这使得整个体验过程中都有着相当好的沉浸感。

拨动边框上的 “电竞键”即可进入游戏空间，此时系统会自动清理内存，准备战斗。在游戏空间内打开任何应用都可以单独设置性能模式，也可以微调画面参数和陀螺仪灵敏度，针对不同类型的游戏，系统内也内置了不同的画面增强风格。

三、性能与游戏

作为一款游戏手机，高通骁龙 888+LPDDR5 高速内存 + UFS3.1 旗舰级闪存自然是基本操作。红魔 6 不仅这些料都给堆足了，在性能释放方面也是下足了本钱。众所周知，高通骁龙 888 的发热问题困扰着不少的厂商，而红魔 6 这次采用了 18000 转高速风扇 + VC 散热 + 导热凝胶 + 石墨片四管齐下，到底能否压制骁龙 888 这颗性能怪兽呢？IT之家现在就来测测看。为了展现它的最高性能，在测试将所有应用的性能模式都调节到最高档，并打开散热风扇，然后在室温环境下进行以下测试。

首先是大伙喜闻乐见的跑分环节，安兔兔跑分为 730784 分。

体现处理器性能的 GeekBench5 单核跑分为 1128 分，多核跑分为 3692 分。相比于骁龙 865 有大约 20% 的提升。

体现存储性能的 AndroBench 中，搭载 UFS3.1 的红魔 6 在顺序读写和随机读写中的成绩都相当不错，体现到使用中就是打开切换应用更加流畅，载入游戏地图更加迅速。

既然这部手机全名是叫腾讯红魔游戏手机 6，那么一定是与腾讯进行了深度合作的。据红魔官方所说，他们就部分应用和框架层与腾讯进行了合作，深入到技术、产品、生态等众多维度，针对腾讯全系游戏进行基于游戏底层的软硬件一体深度优化，给玩家带来全新的使用体验。那我们就先来测几款腾讯旗下的招牌手游。

首先是最近进行了大版本更新的《王者荣耀》，红魔 6 已经适配了《王者荣耀》的 90 帧模式，在游玩的过程中，得益于出色的性能释放和与腾讯的联手优化，整个游戏过程中都稳定在 90 帧，帧数波动非常低，后盖温度最热处仅有 30.2℃，也没有发生任何一次卡顿，这下送人头后可不能说自己卡了呀。

然后是曾经的旗舰机考卷——《和平精英》，《和平精英》可以开启流畅画质加 90 帧模式，也可以开启 HDR 高清加 40 帧模式。

在帧数图中可以看出，不论是哪种画质，帧率曲线都非常平滑，游戏体验非常顺畅，温度也不算高，最热处约 31.9℃。在射击游戏中，红魔 6 的触控肩键就派上大用场了，可以将左肩设置为开镜，右肩设置为射击，实现主机游戏般的体验。

接下来是最近上线的神优化射击游戏——《使命召唤手游》，与《和平精英》类似的，它也可以在较低画质下开启 90 帧模式，或在较高画质下开启 60 帧模式，无论哪种画质下，帧数都非常稳定，在整个游玩过程中只发生过几次小卡顿，最热处只有 32℃，整体的游戏体验非常不错。

最后是首款完美适配红魔 6 的 165Hz 高刷屏的射击游戏——《王牌战士》，在《王牌战士》中，我们可以开启最高画质与最高帧率，此时帧率也可以一直维持在 160 帧左右，在 165Hz 高刷屏的加持下，射击手感非常爽快，压枪也变得轻松了不少。

经过以上游戏笔者发现，高刷屏对于射击游戏的提升是立竿见影的，红魔 6 的 165Hz 刷新率配合 360Hz 的多指采样率让笔者能在第一时间内发现敌人并射出子弹。

上面这些游戏在游玩时笔者并没有烫手的感觉，一方面是红魔 6 的散热的确比较优秀，另一方面是这些游戏还远远不能榨干骁龙 888 的潜力。最后，我们来测试一下鲜有手机能够征服的大山——《原神》。在原神的最高特效中，红魔 6 的表现同样令人惊喜。除了场景切换时会发生掉帧以外，其它时候都稳定在 60 帧上下。

虽然此时处理器温度已经达到近 50℃，后盖温度也达到了 42℃，握感已经比较烫了，但红魔 6 还是没有发生降频。如果我们戴上红魔双核散热背夹的话，核心温度则会下降 3℃左右，因为不戴散热背夹时本就可以跑满帧数了，所以对于性能释放没有明显帮助。但最重要的是手感没那么烫了，可以长时间握持游玩。

不戴散热背夹时的体感温度

可以说，红魔 6 用它强悍的散热系统征服了骁龙 888，也征服了《原神》这座大山。

对于游戏玩家们来说，续航表现也是相当重要的，红魔 6 搭载了 5050mAh 的大电池，也的确带来了非常不错的续航表现。经过IT之家的测试，将屏幕调整至 50% 的亮度和 165Hz 刷新率下，打开高性能模式和风扇散热，连续游玩半个小时的《和平精英》和半个小时的《王者荣耀》，电量仅仅从 100% 降低到了 84%，配合 55W 的快充，基本解决了手游玩家们的续航焦虑。

四、相机与影音

对于一台游戏手机来说，相机的重要性并没有那么高，甚至被不少网友戏称为扫码器。但是红魔 6 依旧采取了一个三摄的方案。

通过调取硬件信息发现，主摄是 6400 万像素的三星 S5KGW3 传感器，0.7um 的单位像素宽度，1/1.97" 的底，支持 HDR 拍摄和最高 8K 视频拍摄。实拍样张中，红魔 6 可以调用 AI 识别当前物体，使颜色更鲜艳，更讨好眼球，白天总体的成像质量还是不错的。

但暗光表现就比较不尽如人意了，具体表现为高光压不住，极限暗光环境下难以出片。暗光下即便手动对焦到高光的 “中国石化”灯牌，也很难拍清楚。

副摄分别是一个 800 万像素的超广角镜头和一个 200 万的微距镜头，算是比较常规的三摄搭配，比较奇怪的是，红魔把广角的开关放在了专业模式下，不好好摸索一下很难发现。

超广角镜头的成像质量尚可，但色调偏冷。

微距镜头需要在 “相机家族”选单中打开，实测可以实现最近 3cm 左右物体的对焦，成像质量比较一般。

在相机软件方面，红魔也是继承了努比亚的传统艺能，提供了许多趣味拍摄工具，可以满足多种拍摄场景的需要。

在影音体验方面，红魔 6 也有不少亮点，不仅保留了极为先进，对手游玩家非常友好的 3.5mm 耳机接口，还支持 DTS Ultra X 环绕音效技术，在佩戴耳机时可以更轻松地捕捉敌人的脚步声。如果没有耳机怎么办呢？红魔 6 也支持听筒双扬声器立体声效果，结合双 Smart PA 技术，在外放时也能有不错的音质。

红魔 6 搭载了全功能的 Type-C 接口，这也赋予了它多屏低延迟互动的可能。它支持无线、USB、DP/HDMI 等多模式投屏。可以通过下载电脑端 “红魔投屏”软件，利用键鼠操控手机游戏。也可以外接电竞显示器，实现最高 165Hz 的超高帧率投屏，这在手机端是相当少见的功能。

五、总结

随着手机游戏市场的不断拓展，玩家们对于一台高素质的游戏手机的需求也在与日俱增。而同时具备 165Hz 的高刷新率 + 骁龙 888 的出色性能 + 风扇热管的高效散热 + 5050mAh 大电池 + 55 瓦快充的腾讯红魔游戏手机 6，正是这样一台完美符合手游玩家们要求的手机。

红魔 6 依旧延续了红魔家族的基因，虽然它身材略显厚重，拍照略显鸡肋，但作为一台游戏手机，它的确交出了一份令玩家们满意的答卷。

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