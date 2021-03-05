对话小米王腾：爆火到断货的 Redmi K40 背后的男人

2 月 25 日晚，在 Redmi 手机 K40 发布会上，凭借极强的产品力和价格，小米集团副总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰称 K40 系列为 " 有点狠的真旗舰”，放狠话要做 2021 年旗舰机性价比的焊门员。从发布会后媒体的认可度和米粉的热烈购买意愿来看，他们确实做到了。

时间回到发布会前，凤凰网科技采访到 Redmi 系列产品总监王腾，跟他聊了聊这次 Redmi K40 系列筹备期间的事儿，想从中探寻 Redmi 每年是如何做出多款一机难求的 “狠产品”。

王腾是 Redmi 系列的产品总监，也是微博上拥有 54 万粉丝的数码博主。电话刚拿起来，他介绍自己是 “最惨的产品经理”，产品没点对 “技能点”，内部让他反省，调侃要把他发配到非洲；卖得太好，米粉抢不到心仪的产品，会威胁他 “别走夜路”；王腾语速很快，开场白透着一股让人亲切的幽默感。聊到这次 K40 系列的筹备，他就像孩子炫耀自己心爱的玩具，话匣子一下子就打开了。

雷总让我上微博去互动

王腾说这次 K40 系列有很多产品功能是听取了米粉们的反馈。比如这次 K40 系列直接上 120 赫兹，就是基于米粉们最强烈的呼声。

产品规划之初，王腾在微博上与用户了解需求时，发现很大部分的用户对屏幕提出了想法。

有的反映希望上高刷，对流畅\屏幕素质方面很关注；有人想要 “真”全面屏，还想延续 K 系列上的弹出式摄像头；还有很多年轻的学生米粉，囊中羞涩，盼望屏幕质量好可以满足游戏需求，希望有一款价格便宜一点的直屏旗舰机。

王腾和产品团队收集了这些需求与建议，综合考虑之后，在屏幕上立了个 flag: 做最好的直屏。

同时考虑到价格顾虑，一方面要把屏幕做到最好，还要想着把价格打低。

对于这一代产品不做弹出全面屏，王腾也在微博互动时直言，但尽力在给大家提供一个接近于全面屏的形态。带来的结果是 K40 系列在屏幕上做到了 4 个点，E4 AMOLED 屏\自动亮度调节\120 赫兹\最小的中孔，这个组合大受好评。米粉们戏称 K40 系列是 “买屏幕送手机外搭骁龙 870”。

王腾笑着说这离不开雷总最开始让他上 “微博办公”。

话题回到了接触微博的时候，当时王腾微博还是个 “素人”，并不活跃。有一天，雷军把他、时任公关部部长徐洁云和另一位同事叫了过去，要把他们 “赶”到微博上去。“老板让我们去看微博，接触米粉，真情实意的去结交朋友，了解大家的真实需求。”还给他们定了 KPI，3 个月内涨粉 10 万。刚开始，王腾为这个 KPI 叫苦不迭。“徐洁云微博本来就有 50 万粉丝的基础，又有媒体资源帮忙，我当时才 2000 个粉丝，要是情绪能用表情包形容，我满脑袋就是我太难了的那个表情包”。

过程跌跌撞撞，为了和米粉互动，王腾开始写科普技术文，自掏腰包搞抽奖。由于很爱互动，新梗不断，他的粉丝越来越多。王腾特别欣慰有这么一群特别好的米粉们，他们发自内心的热爱这个品牌，提供了很多良性的产品需求建议，王腾喜欢这种互动的氛围。

王腾还透露有一个细节，因为 K 系列用户普遍喜欢打吃鸡，他拉着团队提前沟通研发去匹配新技术，做了 360hz 三指同频触控，让游戏体验更过瘾，他希望精心准备的这个 “小礼物”，米粉们可以喜欢。

聆听要温柔 取舍要又准又狠

王腾说现在上微博与米粉交流成了每天早上醒来和晚上睡前必做的事儿。

在微博上和粉丝互动比预想的有意思，王腾几乎每天都能收到来自不同米粉的私信，多的时候，一天有近 200 条。评论也不少，有时候能达到上千条。“有的米粉很热情，能连发 50-60 条私信。其他厂商发了新品，也过来和我打报告。”王腾微信的「米粉」分组，已经有 1000 多人。空下来的时候，他会认真看每个米粉发来的消息。顾不过来的时候他会根据不同情况把粉丝建议转交给相关同事。

王腾感触最大的难处并不是来自用户的需求，而是产品规划时做的取舍。

取的时候要下狠心，舍的时候也要下狠心。

他坦言做一款极致性价比的产品背后有很多难以想象的压力。

想做好的产品亮点，要逼供应链拿到价格厚道的好原料，要熟悉软硬件架构把好技术形成合力，这次 K40 系列的屏幕和杜比组合成良好的影音体验；合适的电池与机身结构形成轻薄等等，都代表 Redmi 整个产品团队做性价比的能力，但同时也有巨大的压力。

“定价就在那儿盯着，雷总下的 5% 硬件综合利润率也在那儿盯着”

一款 “狠产品”最终是否获得商业成功受很多因素影响。但在孕育期间，王腾说 “取舍的准与狠”很关键。

“总体来说，Redmi 品牌的产品，我们都采用紧贴成本定价的方式，并以高效的运营模式降低运营成本，从而让利消费者，就像卢总说的，性价比对我们来说，是价值观，是战略，是能力。”

热爱 VS 热爱

聊起最能代表小米公司的特质，王腾想了想工作 5 年的感受，体会最深的是小米公司的包容。他曾经为了追求极限轻薄，把小米 9 的电池规划成 3300mAh，遭到了很多米粉的吐槽，“大家骂了很多年，我也没有被（公司）干掉，这要是在其他地方，应该被修理过很多次了。”事情仿佛就发生在昨天，当时让他有一种犯错了但是被保护的感觉。"公司从骨子里，是支持每个伙伴对想法的极致化实现，鼓励你保持对产品的初心和原始热爱"

这种包容也蔓延到了小米公司以外的人身上。王腾说起一个微博上结识的朋友，他们在微博上相谈甚欢，这个朋友在英国留学，很懂技术，也渴望了解像小米这样的中国互联网公司。王腾约他回国来小米公司见面，请对方在小米科技园区吃饭。这个朋友经常会写一些技术类的文章，遇到技术不懂的地方就来请教王腾，王腾知道的就分享给他，不知道的帮他牵线，拉着显示部门的同学给他讲解技术的基础原理。当时小米规划挖孔屏产品，“外援”主动说 “要不要我帮忙评测一下摄像头”，他提的建议基本非常靠谱，算是 “深度发烧友”那一类。王腾欣然接受，他享受这种包容带来的反馈。

写在最后

采访的结尾，我们问王腾怎么看其他手机品牌纷纷成立了主打性价比的品牌和推出的产品。

王腾说很高兴看到 Redmi 影响到更多的品牌参与，加入到为消费者带来更多极致产品这件事里来，是件好事。但他也直言不希望大家把性价比作为武器，当作市场切入方式，有影响力后再去涨价。他相信 Redmi 不会变，不断带来更多极致产品力和性价比的产品，和大家同场竞技，接受消费者的选择。

“我们每年都会逼一逼自己，比去年再狠一点。”