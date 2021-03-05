欧盟对苹果提出反垄断指控：限制了 Apple Music 竞争对手

北京时间 3 月 5 日凌晨消息，据报道，之前全球最大在线音乐服务商 Spotify 向欧盟委员会投诉苹果软件商店实施垄断，消息人士最新披露称，欧盟委员会正准备对苹果提出反垄断指控。

欧盟委员会针对苹果的指控包括限制了 “苹果音乐”（苹果自家的在线音乐服务）之外的其他竞争对手，让对手处于不利地位，并导致消费者选择权受影响。

巧合的是，最新消息称英国政府反垄断部门已经对苹果软件商店针对开发者的协议条款启动了调查。调查将围绕这些条款是否公平，是否违反了英国的反垄断法律。

苹果通过软件商店向第三方 iOS 开发商收取 15% 或 30% 的佣金（行业俗称 “苹果税”），这一做法在科技行业引发巨大争议和不满，越来越多的公司开始采取反抗举措。2019 年，Spotify 向欧盟委员会提出苹果垄断的投诉，指控苹果自家的服务无需支付苹果税，这造成了市场不公平竞争。Spotify 也抨击了苹果抽取三成佣金的做法。

除了 Spotify 之外，日本乐天集团也在欧盟提出了针对苹果的反垄断投诉。

在接到一系列投诉之后，去年 6 月，欧盟委员会宣布对苹果公司展开两项反垄断调查，分别针对苹果软件商店以及 “苹果支付”（属于苹果软件商店强制捆绑的支付服务）。

对于欧盟委员会准备提出指控的消息，苹果官方并未评论，而是强调了 2019 年对 Spotify 投诉的回应观点，即在苹果软件商店中，所有开发者都必须遵守相同的规则。

就在本周，美国亚利桑那州众议院投票通过了一个新法案，要求苹果、谷歌等软件商店必须允许第三方开发商使用自己的支付系统，这样就可以避开两家公司的三成佣金抽成。

此外，上周媒体消息称，荷兰政府对于苹果软件商店的反垄断调查基本结束，很快将开出一份处罚书，这将是全世界第一份来自政府机构的苹果软件商店垄断处罚书。