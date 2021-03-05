三星发布 ISOCELL 2.0 技术：进一步提高微透镜进光量

IT之家3月5日消息 三星电子目前在产的 ISOCELL 系列 CMOS 传感器覆盖 1000 万像素至 1 亿像素的多款产品，其中 1.08 亿像素的 HM1、HM2 传感器被多款手机使用。三星昨日正式宣布 ISOCELL 2.0 技术，代表着手机 CMOS 传感器的制造更进一步。与此同时，三星公布了 ISOCELL 2.0 的宣传片。

三星 ISOCELL 技术于 2013 年首次推出，该技术在像素点之间设立物理屏蔽层，与传统 BSI 结构像素相比，串扰降低了 30%，通光量提升了 20%，保证了画质。如今 ISOCELL 技术已经来到 2.0 时代，有两项关键改进能够进一步提升通光量。

第一种技术使用新材料制造代替此前像素之间的金属屏蔽层，光线反射量更高，减少了亮度损失，并提高传感器的灵敏度，减少噪点。

第二项技术为色彩滤镜之间增加新的屏蔽层，进一步提升光线反射率，同时减少相邻不同颜色像素之间的串扰。该技术还能够大幅提升传感器边缘像素的进光量，减少暗角现象。

示意图可见，三星 ISOCELL 2.0 技术依旧使用传统的拜耳阵列。三星公布的演示照片显示，采用新技术的传感器暗光下拍摄效果十分精细，动态范围丰富，色彩自然、解析高。

IT之家获悉，三星于 2 月 23 日发布了 5000 万像素 GN2 传感器。这款产品尺寸 1/1.12 英寸，支持 ISO Pro 和 Dual Pixel Pro（双像素增强）技术，能够录制 8K 视频或 4K 120fps 视频。根据爆料消息，小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 将首发并短期独占该传感器。