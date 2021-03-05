魅族 17 系列现已收到 Flyme 9 内测版推送

IT之家3月5日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，在完成魅族 Flyme 9 内测招募后，他的魅族 17 Pro 现已收到 Flyme 9 内测版 Flyme 9.21.3.3 更新推送。

从魅族社区网友反馈来看，魅族 17 也已收到 Flyme 9 内测版更新，但两款机型似乎存在部分小 bug。考虑到这仅仅是内测版固件，存在 bug 也属于情理之中。

此次内测招募持续到 2021 年 3 月 7 日 23:59:59，魅族 17 系列用户可在 “系统更新 App - 公告栏 - Flyme9 内测招募”中申请。

IT之家获悉，Flyme 9 主打轻盈有序，带来了简化视觉元素、统一设计语言、全新设计通知中心。另外，Flyme 9 还主打新颖丰富，支持息屏显示、Alive 壁纸。Flyme 9 还支持知意动效、全新隐私保护功能等。

从网友反馈来看，该版本存在部分 bug，下面简单列举几个魅族社区网友遇到的问题以作参考，下列问题不会出现在所有用户手机中：

环形电量偏移

横屏游戏时上下两侧触摸不灵

实验室 120Hz 开启虽无偏色但其实还是 90Hz

续航相比 27 号稳定版更差

强制开启 90Hz后，当锁屏界面有消息时，下拉通知栏再上拉，锁屏时间出现时掉帧明显；无消息通知时时，下拉状态栏之后上拉，待恢复到时间出现时，解锁指纹和时间会有卡顿

解锁指纹亮度与手机亮度不相同

相机在 HDR 转换时有掉帧情况，比较明显

初次拽多个应用进行拖拉仍然有掉帧现象。不明显

初级设置界面下拉 / 上拉到底，没有回弹，但是在关于手机里却有（许多系统设置界面亦是如此）

全局搜索暂无关闭选项

系统内置计算机应用缺少科学计算机

在某种情况下删除系统自带 App 再锁屏时，桌面图标丢失，通过锁屏再解锁会恢复

缺少 120Hz 刷新率，无 DC 调光，无 memc 电子插帧。

系统并不是纯净的，会有预装软件，只要不给，但是无推送广告，系统内置广告均可关闭

目前手势动画仍然无法打断，如打开 APP 时返回，仍然会显示整个页面再返回。（不知道是不是要开启设置）

下拉状态栏动画调整，掉帧解决

所有应用打开都会提示是否开启通知，包括系统应用，

应用窃取隐私可在手机管家里查看

应用读取剪切板 / 位置记 / 媒体文件 / 隐私权限都会在下拉状态栏的左上角有提示

NFC 功能异常