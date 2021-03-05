微软 Visual Studio Code 稳定版已原生支持苹果 M1 Mac

微IT之家3月5日消息 微软已正式发布 Visual Studio Code 1.54.1 稳定版更新，本次更新正式支持了苹果 M1 Mac 电脑，使用 M1 Mac 的开发者再也不用通过 Rosetta 仿真运行该软件了。

据官方介绍，通过对 Apple Silicon 的原生支持，Visual Studio Code 将拥有更好的性能和更少的耗电量。

IT之家了解到，用户可以下载 Apple Silicon 版本来使用 M1 Mac 原生的 Visual Studio Code，也可以下载通用版，软件将自动检测用户的处理器并适配。

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以下为更新内容：