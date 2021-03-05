微软 Visual Studio Code 稳定版已原生支持苹果 M1 Mac

微IT之家3月5日消息 微软已正式发布 Visual Studio Code 1.54.1 稳定版更新，本次更新正式支持了苹果 M1 Mac 电脑，使用 M1 Mac 的开发者再也不用通过 Rosetta 仿真运行该软件了。
据官方介绍，通过对 Apple Silicon 的原生支持，Visual Studio Code 将拥有更好的性能和更少的耗电量。
IT之家了解到，用户可以下载 Apple Silicon 版本来使用 M1 Mac 原生的 Visual Studio Code，也可以下载通用版，软件将自动检测用户的处理器并适配。
下载地址：点此下载
以下为更新内容：
Apple Silicon 构建 - VS Code 稳定版现在可以用于 Apple Silicon。
辅助功能的改进 - Windows 上更好的单词导航以及视图和按钮的角色。
持久的终端进程 - 本地终端进程在重新加载窗口时恢复。
产品图标主题 - 使用 “产品图标主题”个性化您的 VS Code 图标图像。
时间轴视图改进 - 比较 Git 历史记录时间轴条目中的更改。
自动重新加载 Notebooks - 当磁盘上的文件更改时，Notebooks 会自动重新加载。
远程端口表视图 - 现在在表窗口小部件中显示了远程端口。
Brackets 扩展 - 在 VS Code 中使用 Brackets 键盘快捷键。