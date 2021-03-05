Apple Watch Series 6/SE 立功，苹果独占全球四成智能手表市场，而华为出货逆势大增 26%

IT之家 3 月 5 日消息 市场研究公司 Counterpoint Research 今天发布了最新的全球智能手表报告，报告显示，去年全年的年增长率仅有 1.5%，苹果在这一年里提高了 6% 的市场份额，推动行业整体高端化。

此外，2020 年第四季度，苹果公司的 Apple Watch Series 6 和 SE 智能手表出货量达到 1290 万块，帮助苹果拿下了 40% 的全球智能手表市场份额。

随着三星 Galaxy Watch3 手表的推出，三星的市场份额同比增长了 1%。

Counterpoint 表示，尽管被美国制裁，但华为仍推动了整个智能手表市场的增长。华为出货量同比增长 26%，而刚从华为分拆出来的荣耀出货量比 2019 年翻了一番。其他中国厂商如 Amazfit 和小米也表现良好，都实现了两位数的增长。

分析师表示，市场已大幅转向更昂贵的手表，苹果、三星和 Garmin 等高端厂商帮助支撑高端市场。这个市场也是由苹果、三星和华为三大高端品牌推动前进的。随着高端化的加速，预计智能手表平均售价在未来两到三年内将继续上升。。

苹果在去年九月发布了 iPad Air 4/iPad 8、Apple Watch Series 6/SE 等产品，Apple Watch Series 6 GPS 版 3199 元起售，蜂窝网络版 3999 元起售；Apple Watch SE GPS 版 2199 元起售，蜂窝网络版 2499 元起售。

华为 WATCH GT 2 Pro 手表于去年 10 月在国内发布。外观方面，华为 WATCH GT 2 Pro 采用蓝宝石玻璃镜面，通透耐磨，辅以钛金属表框，搭配陶瓷背壳，不仅轻巧坚固，而且抗热耐寒，售价 2388 元。

IT之家了解到，三星 Galaxy Watch 3 国行版发布于2020 年 8 月 13 日，41mm 蓝牙版 2999 元， 45mm LTE 版 3799 元，45mm 蓝牙版 3099 元。