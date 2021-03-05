保时捷发布两款豪华电动自行车：采用全悬挂碳纤维车架，起售价 8549 美元

IT之家3月5日消息 保时捷于本周四发布了两款电动自行车，同时还推出了保时捷 Taycan Cross Turismo，这是其 EV 旗舰的最新款全球首发。

这两款电动自行车均受到 Taycan 汽车的启发，Taycan 是保时捷的首款电动汽车。

据官方介绍，两款电动自行车都搭载了全悬挂碳纤维车架，并使用了著名自行车零件制造商禧玛诺、马古拉和 Crankbrothers 的组件，但在用户定位和使用场景方面有所差异。

其中，保时捷 eBike Sport 专为日常骑手而设计。该自行车配备了新的禧玛诺 EP8 电机，该电机可提供高达 25 km / h（约 15 mph）的动力，还配备了禧玛诺电子变速系统和集成在车把中的马古拉高性能制动器。这款运动自行车还配有 Supernova 的 M99 LED 灯，嵌入在车把和空气动力学座杆中。

另一款为保时捷 eBike Cross，专为崎岖山路的越野而设计。eBike Cross 搭载了禧玛诺开发的新型电机，马古拉 - MT Trail 高性能制动器，还配有用于减速的超大耐热制动盘和机械禧玛诺 XT 12 倍变速系统，用于快速换挡。座杆可通过 Crankbrothers 进行液压调节。车把上还带有禧玛诺彩色显示屏，不仅可以显示速度，还可以实时显示距离和范围。

IT之家了解到，保时捷 eBike Sport 起售价为 10700 美元，约合人民币 6.9 万元；保时捷 eBike Cross 起售价为 8549 美元，约合人民币 5.5 万元。

两款电动自行车都将于今年春季通过保时捷经销商售卖。