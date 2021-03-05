微软商城开学季：Surface 全场 24 期免息、翻新机至高减 3800 元

微软中国官方商城开学季大促正式开启，新客免费领1500元优惠券包，购指定机型送专属好礼，Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等机型低至8折、最高省2863元，认证翻新Surface系列低至5折、最高省10170元，点此前往。
• 3月1日 - 8日，微软Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X、Surface Book 3等机型低至8折，最高立省2166元；
微软Surface Pro 7系列低至7.2折，最高立省2168元：点此购买；
微软Surface Laptop 3系列低至8.5折，最高立省2863元：点此购买；
微软Surface Pro X系列低至8折，最高立省2798元：点此购买；
微软Surface Book 3系列低至9折，最高立省2149元：点此购买；
此外，微软新品Surface Laptop Go和全新Surface Pro X也已在官方商城上架：
• 3月1日 - 8日，微软认证翻新 Surface Pro 7，低至8.2折、最高省3800元）：点此购买
Surface Pro 7（酷睿 i3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价4019元；
Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4759元；
Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价5939元；
IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件的品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。
附、认证翻新Surface Go、Surface Pro、Surface Laptop、Surface Book系列机型具体价格信息对比（红色加粗标志为“低过双11”大促爆款机型）：
本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。