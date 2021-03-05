微软商城开学季：Surface 全场 24 期免息、翻新机至高减 3800 元

微软中国官方商城开学季大促正式开启，新客免费领1500元优惠券包，购指定机型送专属好礼，Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等机型低至8折、最高省2863元，认证翻新Surface系列低至5折、最高省10170元，点此前往。



• 3月1日 - 8日，微软Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X、Surface Book 3等机型低至8折，最高立省2166元；



微软Surface Pro 7系列低至7.2折，最高立省2168元：点此购买；

微软Surface Laptop 3系列低至8.5折，最高立省2863元：点此购买；

微软Surface Pro X系列低至8折，最高立省2798元：点此购买；

微软Surface Book 3系列低至9折，最高立省2149元：点此购买；



此外，微软新品Surface Laptop Go和全新Surface Pro X也已在官方商城上架：



Surface Laptop Go系列全新上架，售价4388元起：点此购买；

全新Surface Pro X系列上架，售价12188元起：点此购买；

• 3月1日 - 8日，微软认证翻新 Surface Pro 7，低至8.2折、最高省3800元）：点此购买

Surface Pro 7（酷睿 i3/4GB/128GB/亮铂金）， 官翻价4019元；



Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金）， 官翻价4759元；

Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价5939元；

IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件的品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。

附、认证翻新Surface Go、Surface Pro、Surface Laptop、Surface Book系列机型具体价格信息对比（红色加粗标志为“低过双11”大促爆款机型）：

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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