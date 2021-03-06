英伟达发布 461.81 显卡驱动热更新：修复 GTX 1660 Super 闪屏等 Bug

IT之家3月6日消息 英伟达近日紧急发布了 GeForce v461.81 显卡驱动热更新，修复了多个游戏以及桌面显示的 Bug。该更新基于最新的 Game Ready Driver 461.72 正式版显卡驱动，提供标准版以及 DCH 版可供下载。

以下为本次驱动更新修复的故障：

《堡垒之夜》：优化着色器缓存，来减少某些配置的 PC 电脑出现的间歇性卡顿问题。

修复了 GTX 1660 Super 显卡在某些配置电脑上，屏幕上方出现随机闪烁的问题。

修复了《荒野大镖客：救赎 2》游戏时可能出现像素黑点的问题。

修复了某些电脑配置下，个别桌面应用软件窗口移动时的卡顿问题。

修复了使用 HDMI 2.1 接口输出 4K 画面时，NVIDIA Surround 开启失败的问题。

修复了《火箭联盟》在进入比赛时加载时间过长的 Bug。

修复了《底特律：成为人类》在开启画面锐化时，游戏可能崩溃的问题。

IT之家了解到，英伟达 461.81 版显卡驱动于 2 月 26 日发布，限制了多个显卡的挖矿性能，同时英伟达发布了 CMP 专用矿卡产品。

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