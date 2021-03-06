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英伟达发布 461.81 显卡驱动热更新：修复 GTX 1660 Super 闪屏等 Bug

2021/3/6 7:19:49 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月6日消息 英伟达近日紧急发布了 GeForce v461.81 显卡驱动热更新，修复了多个游戏以及桌面显示的 Bug。该更新基于最新的 Game Ready Driver 461.72 正式版显卡驱动，提供标准版以及 DCH 版可供下载。

以下为本次驱动更新修复的故障：

  • 《堡垒之夜》：优化着色器缓存，来减少某些配置的 PC 电脑出现的间歇性卡顿问题。

  • 修复了 GTX 1660 Super 显卡在某些配置电脑上，屏幕上方出现随机闪烁的问题。

  • 修复了《荒野大镖客：救赎 2》游戏时可能出现像素黑点的问题。

  • 修复了某些电脑配置下，个别桌面应用软件窗口移动时的卡顿问题。

  • 修复了使用 HDMI 2.1 接口输出 4K 画面时，NVIDIA Surround 开启失败的问题。

  • 修复了《火箭联盟》在进入比赛时加载时间过长的 Bug。

  • 修复了《底特律：成为人类》在开启画面锐化时，游戏可能崩溃的问题。

IT之家了解到，英伟达 461.81 版显卡驱动于 2 月 26 日发布，限制了多个显卡的挖矿性能，同时英伟达发布了 CMP 专用矿卡产品。

GeForce v461.81 显卡驱动热更新下载页面：点击打开

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关键词：英伟达驱动

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