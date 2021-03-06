OPPO A94 手机正式发布：处理器未升级，前置摄像头提高到 3200 万像素

IT之家3月6日消息 OPPO 于去年 10 月发布了搭载联发科 Helio P95 处理器和 6.43 英寸 AMOLED 屏幕的 A93 手机。今日，该公司推出了其后续产品 A94。

OPPO A94 在处理器和屏幕上对前代进行了传承，同样搭载了联发科 Helio P95 处理器和 6.43 英寸 FullHD+ AMOLED 屏幕，系统则是基于 Android 11 的 ColorOS 11.1，拥有 8GB RAM 和 128GB 存储空间，并支持 microSD 卡扩展。

摄像头方面是 OPPO A94 的提升点，前置摄像头由上一代的 1600 万像素提升到了 3200 万像素，但去掉了前置 200 万像素的深度摄像头；后置为 4800 万主摄像头，以及超广角、微距和黑白摄像头。

OPPO A94 支持 AI 彩色人像视频、单色视频和双视图视频功能，还支持 AI Scene Enhancement 2.0，可自动识别 20 种场景并增强其色彩和饱和度。

IT之家了解到，OPPO A94 配备了 4310mAh 电池，支持 30W 充电，且拥有屏幕指纹、3.5 毫米耳机孔和 USB-C 接口。

OPPO A94 厚度为 7.8mm，重 172 克，分为流体黑（Fluid Black）和梦幻紫（Fantastic Purple）两种配色，目前已在 OPPO 阿联酋官网上架，但未公布价格和发售日期。

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