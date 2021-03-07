希捷展示机械硬盘产品路线图：2030 年实现单盘 100TB

IT之家3月7日消息 希捷（Seagate）于 2020 年末成功交付了全球首批 HAMR 硬盘，最大容量 20TB，这种硬盘采用激光辅助加热盘片表面，帮助实现磁极偏转，提高存储密度。根据外媒 TomsHardware 消息，希捷近日公布了产品、技术路线图，展示了未来的计划。

希捷表示，该公司有希望在 2026 年制造 50TB 的机械硬盘，并在 2030 年将容量提高至 100TB。HAMR 技术能够使得该公司以每年 20% 的增长速度提升盘片密度，这意味着数年后会有很大突破。

希捷商业和市场部门副总裁 Jeff Fochtman 表示，在此前 PMR 技术的发展过程中，每一次进步带来了 1-2TB 的容量提升。但是有了 HAMR 技术，每一次技术进步的幅度可以达到 4TB、6TB 甚至 10TB。

IT之家获悉，为了构建 9 碟片 40TB 机械硬盘，希捷需要将存储密度提升至 2.6Tb/in2。目前希捷确认，能够实现如此高的存储密度，但并没有公布是在实验室环境还是实际生产中实现的。

从路线图中可以看出，希捷 HAMR 技术能够和 MACH·2 双磁臂技术相结合，进一步提升随机存储速率。

目前 PMR 垂直记录技术的盘片使用 CoCrPt–SiO 2 （钴、铬、铂 - 二氧化硅）纳米磁粉，使用铝合金或者玻璃盘片。而 HAMR 硬盘仅使用玻璃盘片，依靠特殊的磁性颗粒保证更小的精细度，希捷目前采用的是铁 - 铂合金磁粉（L10–FePt）。

希捷表示，随着存储密度不断提升，对于磁粉微粒的要求将更高，需要在微观层面使得磁性颗粒排列更加整齐，而不是现有的随机方式。这有望将存储密度提升至 8Tb/in2。