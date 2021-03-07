TrendForce：2020 年 Q4 DRAM 总产值仅增 1.1%

IT之家3月7日消息 TrendForce 集邦咨询本月发布了 2020 第四季度 DRAM 市场报告。报告显示，该季度 DRAM 总产值达 176.5 亿美元，季增 1.1%。整体市况归因于 2020 年第三季下旬华为被列入出口限制清单，使中国智能手机品牌 Oppo、Vivo、小米积极加大零部件采购力度，因而带动第四季各家 DRAM 供应商出货表现。然而受到库存调节的影响，DRAM 价格受到压抑，多数 DRAM 芯片制造企业 2020 年第四季营收表现与上季差异不大，仅美光（Micron）由于受到 2020 年 12 月的地震和停电影响，第四季度产量和收益有明显下滑。

展望 2021 年第一季度，PC、手机、显卡等产品的 DRAM 芯片需求依旧稳健。TrendForce 预计今年 DRAM 闪存价格将呈现平稳增长的走势，但变化不大。

2020 年 Q4，三星、海力士出货量增加，抵消了产品价格降低的影响，营收分别上涨 3.1%、5.6%。美光营收下降 7.2%，市场占比下滑至 23%。预计美光在 2021 年会凭借积极的报价策略，在营收上缩小与三星、海力士的差距。

IT之家此前报道，由于 2020 年第四季度 DRAM 芯片价格下跌 5~10%，导致所有厂商盈利能力有所收敛。报告显示，三星营业利润率从上一季度的 41% 降至 36%，SK 海力士由 29% 跌至 26%，美光利润率由 25% 降至 21%。展望 2021 年，受到 DRAM 价格反弹的影响，预计这几家芯片厂商的获利能力会触底反弹。