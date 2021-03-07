突破 “卡脖子”问题，中国自主芯片已在北斗卫星、超级计算机等领域广泛应用

IT之家 3 月 7 日消息 据财联社报道，关于突破芯片 “卡脖子”问题，全国政协委员、中国科学院微电子研究所研究员周玉梅表示，目前，我国的集成电路领域在基础研究、应用技术、产品研发等都得到了快速推进，产业也得到了全面部署，我们的自主芯片已经在北斗卫星、超级计算机等领域得到了广泛应用。

周玉梅表示，在科技创新驱动下，“十三五”期间，我国集成电路设计产业年平均复合增长率达到 23.4%。集成电路是一个人才、技术、资金高度密集的产业，是一个高速迭代的产业，我们跟世界先进技术还有差距，需要加大投入力度。我们希望有更多目光关注集成电路产业，希望有更多优秀学子报考集成电路专业，相信在新型举国体制的优势下，我们在 “卡脖子”问题上下大力气一定会有更大突破。

IT之家此前报道，去年 8 月初，北斗三号全球卫星导航系统宣布正式商用后，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在国新办发布会上表示，北斗系统 28nm 工艺芯片已经量产，22nm 工艺芯片即将量产。

相比于目前主要采用集成方式 GPS 商用芯片，北斗芯片更倾向于依靠一颗 SoC 芯片来实现所有功能。而对于单颗芯片而言，产业化早期降低成本最有效的方式就是提高制程精度。