腾讯回应两块八叫卖 “国产之光”《鬼谷八荒》：已下架且提供退款

IT之家 3 月 7 日消息 今日早些时候，有玩家发现腾讯加速器中竟然公开标售包含近期热门国产游戏《鬼谷八荒》的 “离线版”，也就是 Steam 的离线账号，可简单理解为盗版，甚至已卖出上百份。

据悉，《鬼谷八荒》目前仅在 Steam 平台发售，现价 68 元人民币，且并未在腾讯 Wegame 等平台上架，但上述 “离线版”售价仅有 2.8 元人民币，一度惹怒大量网友。

腾讯现已对此事发表声明：“根据网友反馈，我们发现在腾讯网游加速器游戏商城内存在通过共享账号低价销售 Steam 上正版游戏的行为，损害了游戏体验和开发者权益。目前我们已经对相关的游戏商城板块及由 GameUp 提供的第三方服务进行下架处理，并将退还玩家购买离线游戏的所有费用。对于给用户和开发者带来的困扰，我们深表歉意。我们将进一步加强平台的管理力度，完善平台机制，欢迎广大玩家共同监督。”

IT之家了解到，国产游戏《鬼谷八荒》于今年 1 月 27 日在 Steam 发售以来一直有着很高的热度（且在 Steam 拥有极高的好评度），并且在国外也受到了很多玩家的欢迎。

据介绍，《鬼谷八荒》是一款开放世界的沙盒修仙游戏。结合了修仙体系与山海经文化背景，体验从凡人一步步修行成长为强者的过程，与山海经中各种妖、兽战斗。你是否能坚守本心，与困难做斗争；慎做抉择，把握自己的命运。

此外，腾讯目前似乎已经将腾讯网游加速器中的“道具商城”专区下架，不知是否为个例。