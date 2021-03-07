不负 OTA 大厂之名，魅族华海良：正在攻关 2K 120Hz 同时开启的问题

IT之家3月7日消息 魅族科技副总裁华海良回复网友时表示，魅族研发团队正在攻关 2K 120Hz 同时开启的问题。此外，魅族科技营销负责人万志强也暗示魅族工程师似乎在某一方面取得了重大进展，甚至突破，为魅族 18 系列带来新功能。

IT之家曾报道，魅族工程师此前公开表示魅族 18 系列不支持同时开启 2K 和 120Hz 两种特性是硬件问题，后续支持的可能性很小。

魅族在3月3日发布了魅族 18Pro 以及魅族 18 两款机型，定位“年度极致旗舰”和“小屏满血旗舰”。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片，采用 2K+/120Hz 柔性屏，运行 Flyme 9 安全纯净系统 “0 广 0 推 0 预装”，拥有隐私保护四大法宝 “守护权杖、全视鹰眼、隐形妙靴、私密斗篷”；采用八曲微弧设计；拥有 AR 全场景大师影像系统；内置 4500mAh 电池长续航，有线无线均为 40W，售价 4999 元起。

魅族 18 仅重 162g，6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统；运行 Flyme 9 安全纯净系统；隐私保护四大法宝；售价 4399 元起。