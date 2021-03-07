英特尔 H45 大曝光，最高 8 核 4.90 GHz

IT之家3月7日消息 众所周知，英特尔到目前为止仅推出了四核的 Tiger Lake-H35 系列 10nm 标压处理器，但满血版 6/8 核的 10nm 标压移动处理器 H45 系列迟迟不见身影。

新一代 45W 的 Tiger Lake-H 处理器有望在未来几个月内发布，而现在有一家不太知名的厂商泄露了其中一些型号的规格。

DT Research 是一家为政企医疗单位开发专业 PC 的厂商，拥有三防等需求。DT Research 最近上架了一款即将推出的 LT375 可靠型移动工作站并泄露了英特尔这批 45W 的 Tiger Lake-H 处理器规格。

该机型搭载了新型移动标压处理器，拥有六核和八核两种设计，均比目前四核型号更强，并配备了一个 17 英寸的 1000 nits 4K 触摸屏，最高可选英伟达 Quadro RTX 5000 专业卡，以及高达 64GB 的内存和两个 SSD，提供全尺寸键盘以及齐全的拓展接口，支持 IP54 级防水特性。

DT Research 将为其 LT375 提供以下三种 Tiger Lake-H 处理器：

英特尔酷睿 i5-11400H：6 核，2.20 GHz（最大睿频频率为 4.50 GHz）

英特尔酷睿 i7-11800H：8 核，1.90 GHz（最大睿频频率为 4.60 GHz）

英特尔酷睿 i9-11900H：8 核，2.10 GHz（最大睿频频率为 4.90 GHz）

作为对比，目前 14 nm 的 i9-10885H 拥有 8C/16T 设计，频率可达 2.40 GHz~5.30 GHz。目前英特尔仍未发布 H45 型号处理器，但从目前泄露情况来看预计我们可能会在几个月内看到这些机型上市。

IT之家将之前的爆料信息简单整理为以下数据（包含前代对比）：